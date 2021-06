Constituição de comissão de candidatura para as eleições para a AL termina hoje

O prazo para a apresentação do pedido de reconhecimento de constituição de comissão de candidatura aos sufrágios directo e indirecto das eleições para a Assembleia Legislativa (AL) termina hoje, relembra Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). Decorrido o prazo, não será permitido qualquer aditamento ou substituição nas listas de membros que constituem a comissão de candidatura, salvo mediante notificação da CAEAL para suprir as deficiências existentes.

Nos termos da Lei Eleitoral e de acordo com a cronologia das operações eleitorais, se o requerimento apresentado não satisfizer os requisitos previstos, a CAEAL irá notificar, até 17 de Junho, o mandatário da respectiva comissão de candidatura para suprir, no prazo de cinco dias, as deficiências existentes, e caso estas não sejam supridas, será recusada a certificação. A CAEAL irá decidir, o mais tardar no dia 24 de Junho, sobre a certificação ou recusa de certificação da existência legal das comissões de candidatura e notificar os respectivos mandatários até ao dia imediato ao da decisão.

Os formulários do “Pedido de Reconhecimento de Constituição de Comissão de Candidatura” dos sufrágios directo e indirecto são acompanhados das “Observações para o reconhecimento de constituição de comissão de candidatura”, as quais deverão ser tidas em conta antes do preenchimento. A CAEAL salienta ainda que cada eleitor só pode subscrever a constituição de uma comissão de candidatura e apoiar uma lista de candidatos, pelo que, o eleitor deverá estar atento ao efectuar a subscrição, podendo incorrer em sanções caso infrinja as respectivas normas.

Cada comissão de candidatura só pode apresentar a candidatura e o programa político após a recepção da notificação do reconhecimento da sua existência legal pela CAEAL, e até ao dia 5 de Julho, devendo simultaneamente ser acompanhada de um comprovativo do depósito de 25.000 patacas de caução e de declaração subscrita por cada candidato onde conste que defende a Lei Básica e é fiel à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China.