Carlos ama José. José ama Carlos. E isso basta

A não-exposição do não-artista Carlos M José, apresenta um conjunto de dezoito auto-retratos pintados a tinta-da-china sobre papel de aguarela. O trabalho explora a noção da arte enquanto nulidade.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O jornalista e escritor, director do jornal Hoje Macau, Carlos Morais José, juntamente com a BABEL Organização Cultural, apresenta aquilo a que chama uma não-exposição de dezoito desenhos pintados a tinta-da-china sobre papel de aguarela, hoje, pelas 18h30, na galeria da Livraria Portuguesa.

A não exposição do não-artista, como faz questão de afirmar, acaba por mostrar ao público “meio-flor, meio-narciso, meio-copo, meio-Carlos, meio-José, singulares e múltiplos” trabalhos onde Carlos Morais José, sob a capa de Carlos M José, “explora a noção de não-artista, de arte nula, de não-produto, mas também o amor de Carlos por José ou vice-versa.

Escreve Margarida Saraiva da BABEL que Carlos M José “oferece-nos a crítica, ambígua, multifacetada, irónica, do não-artista que produz não-arte e um não-produto”. Trata-se de “um não-artista que não ambiciona nem a fama, nem a venda de um produto, nem a criação de uma obra instagramável, nada. Não corre atrás nem do galerista, nem do curador. O não-artista existe apenas”.

Mas foi o exagerado narcisismo de Carlos M José que motivou à apresentação destes não-trabalhos. “Como sabes, nesta sociedade de gente humilde, que não pensa senão no bem-estar dos outros, o Carlos M José é um monstro de egoísmo e auto-contemplação”, ironizou o autor em conversa com o PONTO FINAL.

Carlos M José apresenta-se-nos em francês dada a homofonia entre a letra M e o verbo ‘aimer’, quando conjugado no presente do indicativo, da terceira pessoa do singular, podemos propor outra leitura. De facto, o M de Carlos M José não é uma abreviatura de Morais, porque o M não tem ponto. O Carlos ama o José, mas o José também ama o Carlos. Um Carlos e um José “sem talento, sem ideias, sem vontade, sem mensagem, sem sensibilidade”. “O não-artista não precisa de se esconder porque ele não existe. Ele vive, mas por pouco. Ele é tudo e não é nada. Ele produz o não-produto: sem necessidade de máscara, sem necessidade de traje, sem necessidade de maquiagem”, admitiu Carlos M José.

Carlos M José é um autor sem interesse, admite o próprio, porque é repetitivo. Carlos M José não é apenas o “nome” do non-artiste, da persona criada por Carlos Morais José. Carlos M José reporta-se simultaneamente à relação potencialmente amorosa e libidinosa entre Carlos e José.

Carlos Morais José criou Carlos M José “numa lógica perfeitamente circular, auto-contraditória, paradoxal”, sugere Margarida Saraiva. Um não-trabalho que “que contempla todas as criações da natureza e talvez a igualdade entre todas as coisas naturais, incluindo a igualdade entre os fluidos do corpo e a arte” conclui a não-curadora.

O conjunto de dezoito auto-retratos apresentados são reforçados individualmente por via da instalação na galeria através de uma iluminação precisa, rigorosa, fria, branca e dura que incide sobre cada um dos rostos e revela que afinal o mais importante no auto-retrato é o que fica fora da tela, pode ler-se ainda na nota de imprensa enviada pela BABEL às redacções.

O não-autor, instado a comentar sobre as suas expectativas para a não-exposição foi directo ao assunto. “O Carlos M José espera um extraordinário reforço do seu narcisismo. Invadir o território alheio, as mentes distraídas e por ali pernoitar, deixar pegadas, marcos, filhos, etc.”

Segundo ele, “trata-se de uma invasão, tipo napoleónica, em que, juntamente com um exército de não-obras de artes, vai um conjunto imparável de valores só comparáveis aos códigos napoleónicos que, como sabes, espalharam pela Europa os ideais e os valores da Revolução Francesa. No entanto, ainda segundo ele, as expectativas são muito, muito baixas, devido à falta de empatia que um público gentil e solidário tem com um monstro narcísico”.

O não-artista revelou que paga às pessoas para levarem a sua não-arte. “Ao que parece, 10 patacas, com certas condições”.