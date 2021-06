Sete dias de autogestão de saúde para quem chega de Taiwan

Leong Iek Hou

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

As autoridades de saúde anunciaram ontem que quem chegar de Taiwan vai ter de se sujeitar a um período de sete dias de autogestão de saúde após a quarentena de 21 dias. Na quarta-feira houve um estudante de Macau em Taiwan que testou positivo à Covid-19 à chegada e houve também um turista da Formosa cujo teste aos anticorpos deu positivo. Ontem foi anunciado também que os testes de ácido nucleico realizados nos postos do Pac On e do Fórum de Macau vão ficar dez patacas mais baratos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Quem chega de Taiwan terá de se sujeitar a sete dias de autogestão de saúde depois de cumprir um período de quarentena de 21 dias, anunciou ontem o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus em conferência de imprensa. Até agora, quem chegava da Formosa tinha de cumprir os 21 dias de isolamento, mas sem realizar a autogestão de saúde.

A alteração surge após o regresso de um estudante de Macau em Taiwan, que chegou infectado com a Covid-19. Este foi o 52.º caso registado em Macau. O jovem de 21 anos estava já isolado num dos hotéis designados para quarentena. Além disso, ontem também foram detectados anticorpos à Covid-19 num turista de Taiwan com 38 anos, que está em quarentena no Grand Coloane Resort.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, descansou os cidadãos de Macau dizendo que todas as pessoas que contactaram com o turista de Taiwan estão agora em isolamento e vão ter de realizar três testes de ácido nucleico antes de poderem sair do hotel designado.

Na conferência de imprensa de ontem foi também dito que, a partir de agora, os testes de ácido nucleico realizados nos postos de Pac On e do Fórum de Macau vão passar a ser dez patacas mais baratos. Quem fizer o teste nestes dois locais vai pagar 80 patacas, ao contrário das actuais 90.

Tai Wa Hou, responsável pelo plano de vacinação, indicou que a baixa de preços nos testes destes dois postos tem a ver com o facto de estes estarem em “colaboração estreita” com os Serviços de Saúde. Para os outros locais, os testes mantêm o mesmo preço. “Ainda estamos a tentar dialogar com essas entidades para ver se é possível haver uma diminuição de tarifas”, adiantou Tai Wa Hou.

Até hoje, foram administradas 230.336 doses de vacinas contra a Covid-19 a um total de 155.838 pessoas. Destas, 80.207 têm apenas a primeira dose, enquanto 75.631 já completaram as duas doses. Tai Wa Hou disse, na conferência de imprensa de ontem, que restam 20 mil doses da vacina mRNA, que estão reservadas para as segundas doses de quem já levou a primeira.

O responsável disse também que já foi realizada uma reunião entre os responsáveis de Macau, tendo-se decidido que a vacina da BioNTech pode também ser administrada em jovens dos 12 aos 15 anos. “Vendo os dados, nós consideramos que é seguro, daí que nós também estamos a favor de que vai haver uma redução da idade para administração desta vacina, já temos dados suficientes para suportar isto. Esperamos o mais rápido possível conseguir iniciar a vacina para este grupo etário”, afirmou.

Na conferência, Lam Tong Hou, representante dos Serviços de Turismo, voltou a dizer que, com o aumento do número de turistas, é mais difícil as autoridades encontrarem hotéis disponíveis para realizarem as quarentenas. Porém, a responsável disse não ter os dados sobre quantos quartos poderão vir a ser necessários.