Fim da dupla tributação entre Macau e o Camboja

Foi assinada a “Convenção entre o Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo do Reino do Camboja para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude e Evasão Fiscal”.

A convenção foi assinada por Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, e por Aun Pornmoniroth, vice-primeiro ministro e ministro para a Economia e Finanças do Reino do Camboja, no dia 23 de Abril, tendo sido ontem anunciado pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). O âmbito desta convenção visa o imposto complementar de rendimentos, o imposto profissional e a contribuição predial urbana na RAEM, bem como o imposto sobre o rendimento e o imposto sobre os salários no Camboja.

A DSF informou também que, além disso, foram definidas cláusulas de reciprocidade para diferentes tipos de rendimento, que são, entre outros: dividendos, juros, royalties, mais-valias; rendimentos de bens imobiliários; lucros das empresas associadas; pensões, remunerações públicas; e rendimentos obtidos na qualidade de artista e desportista, professor e investigador.

No documento assinado também constam disposições sobre a troca de informações em matéria fiscal, de modo a que ambas as partes possam, de acordo com o disposto nos presentes termos, cumprir as responsabilidades internacionais de aumentar a transparência tributária e de combater a evasão fiscal transfronteiriça.

Segundo a nota da DSF, este acordo “irá promover ainda mais as trocas comerciais e o investimento entre os dois territórios, fortalecer as relações económica, comercial e de investimento entre a RAEM e os países ao longo da ‘Faixa e Rota’, e ao mesmo tempo, contribuir não só para a redução dos encargos fiscais das pessoas e das empresas, mas também para a redução das perdas de receita fiscal do Governo, atingindo no futuro, o objectivo comum de criar um ambiente fiscal justo”. A RAEM já tem acordo para eliminar a dupla tributação com o interior da China, Portugal, Bélgica, Moçambique, Cabo Verde, Vietname e Hong Kong.