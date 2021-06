Festa com colaboração virtual em directo no DD3 Verandah

A ‘None Of Your Business’ e o festival ‘This Is My City’ preparam-se para trazer a Macau mais uma festa de sons ecléticos, desta vez em forma de uma série de três eventos, começando esta sexta-feira. Seis DJs em Portugal vão transmitir os seus sets, ao vivo e em simultâneo com a hora local, durante uma hora e meia cada, com dois artistas para cada evento. O local escolhido desta vez é o DD3 Verandah, que promete momentos de diversão.

Joana Chantre

O clube DD3 Verandah, a None Of Your Business (NOYB) e o festival ‘This Is My City’ estão a planear uma série de eventos com DJs portugueses num formato de ‘live stream’ onde os DJs vão tocar em simultâneo em Portugal e em Macau.

O evento, que vai contar com vários colaboradores e parceiros, nomeadamente a “Casa das Artes Bissaya Barreto” em Coimbra, “Maus Hábitos – Espaço de intervenção cultural”, no Porto e o “Musicbox”, em Lisboa, vai usar como palco o clube DD3 para uma “experiência verdadeiramente única”.

A iniciativa, que é constituída por três sessões em três dias diferentes, vai dar destaque a três DJs de cidades diferentes em Portugal. Começando por Coimbra, esta sexta-feira, seguindo-se o Porto, uma semana depois, e finalmente a concluir na capital, no dia 25, as festas vão incluir um total de seis DJs lusos.

Manuel Correia da Silva é o empresário que trouxe a ideia desta festa à concretização. “Com esta questão da pandemia, apesar de nós aqui em Macau e até na China já podermos estar a organizar eventos sem grandes restrições, na Europa não se passa o mesmo, em especial em Portugal”, começa por referir.

O co-fundador do festival ‘This Is My City’, Manuel Correia da Silva lamenta que a sua equipa que esteve sempre dedicada à promoção de artistas de Portugal e de Macau tenha ficado limitada com a situação da pandemia. “Tentamos sempre promover os artistas de cá, lá, e os de lá, cá. Esta tem sido sempre a nossa missão, de darmos a conhecer os trabalhos acima de tudo na área da musica, de um lado para o outro”, refere.

O português radicado em Macau aponta que para ultrapassar todas as limitações causadas pela pandemia, começou a olhar para as opções desta telerealidade, no teletrabalho, e também na área cultural, onde rapidamente começaram logo a aparecer várias iniciativas online.

“Nós começámos a pensar como é que isso se poderia fazer e optámos agora por lançar estas três sextas-feiras, em que tendo falado com estas instituições e com estas cidades com quem já tínhamos relações de trabalho, acabámos por criar esta cooperação”, explica.

Com a relação do festival ‘This Is My City’, apoiando esta iniciativa, Manuel Correia da Silva foi tentando entrar em contacto com estas cidades e estas instituições, tentando perceber qual é que era a melhor maneira de os trazer a Macau. “Começámos agora com esta opção de DJs porque também tecnicamente facilita. Esta é uma produção de um ‘live stream’, mas também uma oportunidade de desfrutarmos de artistas que nós admiramos e que têm carreiras já bastante estabelecidas, e que nós temos todo o gosto em poder tê-los cá em carne e osso, mas não sendo assim, convidámos para estarem presentes através deste ‘live stream’. É uma tentativa de trazer ao público local aquilo que nós gostávamos que fosse ao vivo, mas não conseguimos, e ao mesmo tempo estar a alimentar aquilo que é uma rede de contactos com artistas que fazem parte do nosso trabalho”, reitera.

Os NOYB decidiram agora agarrar a oportunidade de começarem a apalpar terreno na indústria dos eventos, que continua a sofrer com o surto da pandemia. “Queremos continuar a trazer conteúdo novo, de uma maneira que não é completamente inovadora, mas que eu acho que não foi feita ainda, pelo menos no espaço onde vamos estar, no DD3 Verandah, e estamos entusiasmados e curiosos para saber como vai resultar” conclui.

O primeiro evento da série será já esta sexta-feira e terá em destaque dois DJs desde a cidade de Coimbra – A DJ A Pacheco e o DJ A Boy Named Sue, com os sets a começar à uma da manhã, tocando uma hora e meia cada, na Casa das Artes Bissaya Barreto. Uma semana depois teremos o segundo evento da série, no Porto, sendo palco para os sets dos DJs Bent e DJ Otsoa, que vão tocar das 23h00 até às quatro da manhã. Finalmente, dia 25 de Junho, o último evento da série será transmitido desde a Musicbox em Lisboa, com a DJ Da Chick às 22h00, seguida do DJ GPU Panic que tocará até à uma da manhã. De acordo com as informações no evento do Facebook, a entrada tem um custo de 180 patacas, incluindo duas bebidas, depois das 11 da noite.