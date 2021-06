Elsie Ao Ieong quer ensino superior de Macau mais competitivo

GCS

Na cerimónia de graduação dos alunos finalistas de 2021 do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Elsie Ao Ieong proferiu um discurso para parabenizar os alunos e para apontar para o futuro.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura começou por lembrar que o Governo lançou, no ano passado, as “Linhas Gerais do Desenvolvimento a Médio e Longo Prazo do Ensino Superior de Macau”, que têm como objectivo formar quadros qualificados em Macau de acordo com o projecto da Grande Baía.

Por outro lado, “serão criadas mais novas e diferentes disciplinas do ensino superior, uma base de quadros qualificados bilingues em chinês e português, bem como uma base de formação da educação turística da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, referiu a secretária, acrescentando que isto servirá para “criar um sistema de ensino superior com mais competitividade regional, que igualmente constitua um forte apoio para o progresso da sociedade”.

Para isso, o Executivo vai “continuar a aperfeiçoar a construção de mecanismos, reforçar o apoio político, investir mais recursos na melhoria da configuração dos recursos educativos e promover o desenvolvimento estável a longo prazo do ensino superior de Macau”, garantiu Elsie Ao Ieong.

A governante salientou que o Executivo continua a dar apoio ao IPM no objectivo da formação de talentos nos sectores da saúde, financeiro, ciência e tecnologia e cultura.

“Os jovens são os pilares e a esperança da sociedade no futuro, o Governo da RAEM valoriza o trabalho de formação dos jovens, preocupa-se com o seu crescimento, apoia o seu desenvolvimento, criando as condições para a aprendizagem, emprego, empreendedorismo e desenvolvimento dos mesmos”, afirmou Elsie Ao Ieong, acrescentando que Macau está agora numa “nova era de desenvolvimento, cheia de novos desafios e novas oportunidades”. “Espero que todos os alunos possam valorizar o tempo, executar a sua ambição, ser pragmáticos, continuar a valorizar-se e participar activamente no desenvolvimento nacional, contribuindo para o país, para a Grande Baía e para o futuro desenvolvimento de Macau, por forma a contribuir para o desenvolvimento global do país”, concluiu.