Coutinho formaliza candidatura à AL a pensar na transparência governativa e na língua portuguesa

ATFPM

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho vai recandidatar-se ao cargo de deputado à Assembleia Legislativa (AL). À frente da lista “Nova Esperança”, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) entregou ontem as 500 assinaturas à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) para formalizar o pedido de constituição da candidatura às eleições que se realizam a 12 de Setembro.

Na formalização da candidatura, Pereira Coutinho começou por apontar que uma das suas prioridades é “a luta pela transparência dos actos governativos da AL”. “Não se pode, ao fim de 20 anos, ter situações em que os meios de comunicação social e os cidadãos não saibam o que é que os deputados fazem dentro das sete comissões da AL”, reiterou, afirmando que é “insuportável” que as reuniões das comissões da AL continuem a ser à porta fechada.

Por outro lado, indicou, “é preciso, com urgência, legislar sobre o regime de incompatibilidades dos titulares dos principais cargos públicos”. Na opinião do presidente da ATFPM, que é deputado desde 2007, é necessário “tirar um raio-x” aos deputados do hemiciclo, para perceber se existem conflitos de interesses aquando das discussões sobre as propostas e projectos de lei.

A impossibilidade de contratação de trabalhadores não-residentes que estejam actualmente em Macau com visto de turismo também está na agenda. Isto porque, “neste momento, grávidas e idosos não têm pessoas para cuidar delas”.

Outra das preocupações de Coutinho é a defesa da língua portuguesa, garantiu. O deputado assegurou: “Vamos lutar para que a língua portuguesa continue a ser usada, não só na AL, como em todos os serviços públicos”. Coutinho notou que, apesar de a lei estipular que os serviços públicos têm de facultar respostas em português, “o que acontece na prática não é assim”. “Se nos dirigirmos a um serviço público, as pessoas não respondem quando se fala em português”, apontou.

“É preciso dar valor aos bilingues, nós temos lutado pelos intérpretes tradutores. Os intérpretes tradutores são licenciados por universidades locais e não têm trabalho porque mandam vir ‘bluecards’ da China. Alguém tem de assumir responsabilidades”, afirmou Pereira Coutinho.

No entanto, na opinião do deputado, “a comunidade portuguesa, na sua maioria, está bem”. “Acredito que não tenha havido assim problemas de discriminação ou falta de emprego”, acrescentou.

Ontem, o deputado aproveitou também para denunciar um caso de despedimento colectivo de 12 professores de uma instituição de ensino superior de Macau subsidiada pelo Governo. O responsável pelos despedimentos foi um quadro da instituição com ‘bluecard’, adiantou. Coutinho não quis detalhar qual é a instituição a que se referia, mas afirmou: “É inadmissível que mais de uma dezena de professores de Macau sejam despedidos por uma pessoa que tem ‘bluecard’”. A ATFPM já denunciou o caso à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

10 de Junho: Coutinho esteve ausente do hastear da bandeira porque não acordou a tempo

Ontem assinalou-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e, ao contrário daquilo que é habitual, José Pereira Coutinho não esteve no hastear da bandeira portuguesa no Consulado português. Questionado sobre os motivos da ausência, o antigo conselheiro para as comunidades portuguesas assumiu que não conseguiu acordar a tempo, já que na véspera tinha estado a jogar futebol até às 21h. “A pátria está no coração, não é no hastear da bandeira que se mostra; o patriotismo está no coração”, afirmou aquele que é o único deputado português na Assembleia Legislativa de Macau.

A.V.