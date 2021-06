Arraial arranca na Casa Garden com cerimónia de abertura e concerto alusivo à época

Shutterstock

O festejo do Arraial de Santo António vai em frente este ano em Macau. Ao contrário do ano passado, que teve de ser cancelado por causa do surto da pandemia, este ano a festa vai contar com a cerimónia de abertura de trabalhos feitos pelos professores e alunos da escola de artes e ofícios da Casa de Portugal. Peças de joalharia, gravura, cerâmica, pintura, porcelana e desenho vão estar em exibição para o público em geral.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Casa de Portugal em Macau (CPM) celebra este ano o Arraial de Santo António com a abertura de uma exposição alusiva à data que expõe várias peças desenvolvidas pelos alunos e professores dos vários ateliers da escola de artes e ofícios da CPM. Em exibição estarão objectos sobre o Santo António numa exposição que vai estar patente desde sábado até 11 de Julho nas instalações da Casa Garden, junto à Praça Luís de Camões.

Inserida nas comemorações de Junho, mês de Portugal, a Casa de Portugal decidiu juntar os elementos populares nesta cerimónia e na abertura da exposição, que vai ser este fim de semana pelas 18h00 horas. No programa estará muita animação, com um arraial popular, um concerto pela banda residente da CPM, bifanas e bebidas. A cerveja Super Bock, que vai patrocinar o evento, estará igualmente presente.

Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal em Macau, explica que a exposição vai ser constituída por trabalhos feitos ao longo do ano por alunos e professores da escola da instituição. “Vamos ter técnicas bastante variadas de trabalhos sobre a figura do Santo António, e depois vamos ter, às 19h00, um concerto de música portuguesa ao ar livre. Depois, a partir das 20h30, vamos ter um DJ a pôr música portuguesa”, referiu ao PONTO FINAL.

Em contraste com Portugal, que este ano continua sem arraiais ou celebrações dos santos populares pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, Macau tem carta branca para realizar o festejo, porém, talvez não completo, como deve ser tradicionalmente, com todos os comes e bebes, mas não é, pelo menos de momento, concedida qualquer proibição de ajuntamento.

“Vamos ter peças de joalharia, de gravura, de cerâmica, pintura, porcelana, desenho… são as nossas áreas de trabalho na nossa escola de artes e ofícios”, refere a coordenadora. “Desta vez o convite foi feito aos alunos e professores, portanto nós temos aqui uma apresentação de trabalhos muito variados, com técnicas muito variadas, materiais muito variados e áreas artísticas muito diferentes”, prosseguiu Diana Soeiro.

“Este sábado vamos comemorar como podemos o nosso arraial, com música típica da ocasião, e como vamos ter o apoio da Super Bock, que patrocinou uma parte das cervejas que vamos oferecer, estaremos bem guarnecidos. A não ser que haja instruções do Governo de última hora, no sentido de não podermos ter tanta gente, ou de restrições a outros níveis, correrá tudo como planeado”, garantiu. Haverá também algumas das peças expostas para venda. O concerto, que será de uma hora e meia, vai ser de música ligeira portuguesa. Em relação aos DJs, serão um grupo de artistas locais que estarão a pôr música de ambiente de arraial, de acordo com as informações da Casa de Portugal. A festa é de entrada livre e terminará pelas 22h00.