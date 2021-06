Apesar da redução de poluição na Grande Baía, o nível de ozono permanece preocupante

FOTOGRAFIA DE EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Relatório confirma que a qualidade do ar em 2020 melhorou sobremaneira. Contudo, as autoridades concluíram que o ozono, um gás altamente reactivo, está em níveis considerados problemáticos.

A qualidade do ar na zona da Grande Baía foi considerada boa em 2020, em particular em questões relacionadas com as partículas suspensas respiráveis, mas os níveis de ozono continuaram preocupantes, relata o mais recente relatório da Rede Regional de Monitoramento da Qualidade do Ar do Delta do Rio das Pérolas de Guangdong-Hong Kong-Macau publicado ontem.

A rede é um sistema conjunto estabelecido em 2005 entre as jurisdições de Guangdong, Hong Kong e Macau para monitorizar aa qualidade do ar, bem como promover esforços regionais de redução da poluição do ar.

O sistema inclui 23 estações de monitorização do ar localizadas nas três regiões e acompanha seis dos principais poluentes do ar: SO2, NO2, O3, RSP, FSP e CO.

De acordo com o relatório de 2020, quando comparado com 2006, por exemplo, os níveis médios de concentração anual de dióxido de enxofre (SO2), partículas em suspensão respiráveis ​​(RSP) e dióxido de nitrogénio (NO2) em 2020 diminuíram em 86%, 49% e 43%, respectivamente.

O monóxido de carbono (CO) e as partículas suspensas finas (FSP) só foram adicionados à rede de monitorização em 2014, com os seus níveis médios de concentração anual também a diminuírem 16% e 31%, respectivamente, em 2020, quando comparados com os valores de 2015 .

No entanto, o relatório divulgado ontem alertou que o nível médio anual de concentração de ozono (O3) em 2020 aumentou 27% em comparação com 2006, indicando que “é necessário um maior alívio da poluição fotoquímica regional”.

O ozono é um gás reactivo que pode desencadear uma variedade de problemas de saúde, incluindo dor no peito, tosse, irritação da garganta e inflamação das vias respiratórias aéreas, e, consequentemente, pode piorar condições de bronquite, enfisema, asma e diversos outros problemas respiratórios.

O número de dias com má qualidade do ar relatado em 2020 diminuiu cerca de 60% em relação ao ano anterior devido, naturalmente, à pandemia de Covid-19 que parou fábricas e transportes.

Relativamente às políticas locais para mitigar a poluição atmosférica, o Governo de Macau tem implementado uma série de medidas de melhoria da qualidade do ar para reduzir a poluição de fontes móveis e fixas, respectivamente, de acordo com o que está estabelecido no Plano de Desenvolvimento Quinquenal local (2016- 2020). “Essas medidas incluem optimizar e melhorar continuamente os limites de emissão e os métodos de medição dos gases de escape dos veículos, promover o uso de veículos eléctricos e avançar continuadamente na investigação sobre o controlo e redução de compostos orgânicos voláteis”, pode ler-se no relatório.

G.L.P.