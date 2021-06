Terrenos recuperados pelo Governo deverão ser aproveitados para zonas de lazer

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação de Leong Sun Iok, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) diz ter chegado a acordo com a Direcção dos Serviços de solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para que os terrenos recuperados pela Administração sejam aproveitados prioritariamente para a construção de zonas provisórias de lazer e instalações recreativas e desportivas.

Leong Sun Iok tinha remetido ao Executivo, a 10 de Maio, uma interpelação escrita a pedir mais zonas de lazer e recreativas. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) respondeu dizendo que os terrenos recuperados deverão ser utilizados para a construção deste tipo de espaços.

Na resposta, datada de 27 de Maio e encaminhada ontem pelo deputado às redacções, José Tavares, presidente do conselho de administração do IAM, adiantou: “Recentemente, o IAM chegou a um consenso com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes [DSSOPT], para aproveitar, prioritariamente, os terrenos não aproveitados recuperados, para construir zonas provisórias de lazer e instalações recreativas e desportivas”.

Na interpelação, Leong Sun Iok falava sobre as instalações recreativas da zona de lazer da marginal da estátua de Kun Iam recentemente inauguradas. O deputado lembrou que, com o eventual aumento do número de visitantes, existe a possibilidade de haver mais pessoas naquele local. Assim, “o Governo deve aproveitar os terrenos da zona envolvente para aumentar o espaço para divertimento das crianças”, pediu Leong Sun Iok.

José Tavares indicou que, durante este ano, será concluída a concepção relativa ao planeamento geral do corredor verde marginal, sendo que a concepção da próxima fase deverá integrar as características dos edifícios públicos daquela zona, bem como elementos turísticos e culturais. “O IAM irá entrar em articulação com os serviços competentes, de modo a proceder às obras por fases, em conjugação com as condições de utilização do terreno”, lê-se na resposta de José Tavares. Por outro lado, o IAM lembra que já está a aproveitar um terreno da Avenida Marginal do Lam Mau para construir campos livres, instalações de manutenção física e áreas de diversão infantil.

Na interpelação, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pediu mais detalhes sobre um terreno de 70 mil metros quadrados na zona de Hac-Sá recuperado pelo Governo. O IAM lembra que em Outubro do ano passado já concluiu a obra de construção de uma zona de churrasco naquela zona. Esta zona de churrasco é apenas de seis mil metros quadrados e o IAM diz que o restante espaço “destina-se principalmente à criação de um espaço de actividades experimentais destinados aos jovens”.

Este já tinha sido anunciado pelo Governo como um projecto “de grande envergadura”, com equipamentos desportivos de competição, espaços de lazer e entretenimento, espaços abertos para espectáculos e para actividades de “popularização das ciências”, por exemplo.

Por fim, o IAM frisa que se procura utilizar a topografia existente para “manter os recursos paisagísticos, reduzindo as escavações, de modo a garantir assim a sustentabilidade do ambiente ecológico natural”.