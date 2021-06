Macau SLOT perde exclusividade de exploração de apostas desportivas

A Macau SLOT Co. Ltd., que detinha no território a concessão exclusiva das apostas no futebol e no basquetebol, viu a sua autorização prorrogada por mais três anos, mas deixará de ter os direitos de exclusividade sobre este mercado, pôde ler-se ontem em Boletim Oficial.

No entanto, de acordo com as alterações contratuais aprovadas pelo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, a concessionária pode no futuro “organizar e explorar outras formas de lotarias ou apostas mútuas”, sempre após aprovação da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). O novo prazo de concessão da Macau SLOT começou no passado dia 6 de Junho e termina a 5 de Junho de 2024.

Em 2020, as receitas do jogo provenientes das apostas no futebol e basquetebol em Macau caíram 27% em termos homólogos para cerca de 543 milhões de patacas – o valor mais baixo dos últimos cinco anos -, muito por culpa da pandemia de Covid-19 que assola o mundo.

O novo contrato realizado entre a empresa e o Executivo da RAEM inclui ainda uma nova cláusula segundo a qual a empresa pode ver revogado o seu contrato de concessão caso deixe de manter trabalhadores locais.

Fundada em 1989 pela Sociedade de Turismo e Diversão de Macau (STDM) de Stanley Ho, ainda com o território sob administração portuguesa, a Macau SLOT foi o primeiro operador de apostas baseado no território a executar a lotaria instantânea nos ferries entre Macau e Hong Kong.

Antes do Campeonato do Mundo de Futebol de 1998, a empresa conseguiu um contrato de concessão com o Governo português de Macau para explorar apostas no futebol e, posteriormente, em Dezembro de 2000, já com o território sob administração chinesa, obteve os mesmos direitos para o basquetebol.