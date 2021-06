Macau é a sexta região da Ásia com mais vacinas por 100 habitantes

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um relatório publicado esta semana pela Fitch Ratings revela que a região administrativa especial, apesar dos parcos números de vacinação, é dos territórios com mais vacinas por 100 habitantes. A tendência é de subida, muito por culpa da instabilidade em Guangdong. A economia, assume a agência de notação, encontra-se em suspenso.

A Região Administrativa Especial de Macau está em sexto lugar na Ásia em termos de doses de vacina administradas por 100 habitantes, indicam dados publicados pela Fitch Ratings.

A 6 de Junho, a Mongólia liderava o ranking de vacinação na Ásia, seguida pelas Maldivas, Singapura, China continental, Hong Kong e finalmente Macau, com uma média de cerca de 30 vacinas administradas por 100 habitantes.

“A resposta de contenção de Covid-19 da região da Ásia-Pacífico teve um desempenho relativamente superior em 2020, mas em 2021 a implantação de vacina tem decorrido muito lentamente em comparação com outras regiões, excepto a África. O número de doses administradas em relação à população total permanece baixo, em comparação com os EUA e com o necessário para atingir imunidade de grupo”, pode ler-se no relatório da Fitch.

Comparando com os EUA – que administram, em média, 90 doses de vacina por 100 habitantes – só a Mongólia vacina mais na Ásia. “As razões para a fraca adesão aos programas de vacinação variam. Algumas jurisdições que tiveram um bom desempenho na contenção do vírus demoraram para aprovar e distribuir vacinas. Outros tiveram dificuldade em obter vacinas, particularmente onde as autoridades não priorizaram isso num estágio considerado inicial”, notou a agência norte-americana de classificação de risco de crédito.

Para a Fitch, as baixas taxas de vacinação e surtos de novas infecções representam riscos negativos no curto prazo para as previsões de crescimento económico e podem atrasar a recuperação do choque pandémico sucedido em 2020.

Contudo, a agência admitiu que o ritmo de vacinação começou a acelerar em algumas regiões asiáticas nas últimas semanas, especialmente na China continental, em Macau, na Austrália ou na Coreia do Sul.

As taxas de vacinação permanecem muito baixas em países ou regiões como a Índia, Japão, Malásia, Tailândia, Taiwan ou Vietname, numa altura que muitos viveram surtos recentes.

De acordo com os dados da Fitch Ratings, o número diário de vacinas Covid-19 administradas por 100 pessoas em Macau passou de 0,2 em 7 de Maio para quase 0,8, um mês depois, valores acima da taxa de Hong Kong, mas abaixo dos 1,4 relatados pela China continental.

Durante mais de uma semana, uma média de cerca de 20 milhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, todos os dias, na China continental. Enquanto isso, a vizinha cidade de Zhuhai já atingiu uma taxa de vacinação de 90 por cento para residentes entre 16 e 60 anos, uma das taxas mais altas do país.

Há um alto grau de incerteza sobre a rapidez com que governos podem mudar a direcção em relação a políticas e comportamentos pré-pandémicos conforme os níveis de vacinação aumentam. O ritmo de recuperação das viagens será particularmente importante onde o turismo era um componente importante do PIB antes de 2020, como na Tailândia, no Sri Lanka ou nas Maldivas, onde os fluxos de turistas aumentaram recentemente.

Os riscos de retrocesso de pandemia também podem persistir, mesmo com taxas relativamente altas de vacinação, dadas as incertezas sobre a eficácia contra as novas variantes de Covid-19.

G.L.P.