Governo entregou 1,06 mil milhões de patacas em assistência financeira ao Metro Ligeiro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo da RAEM concedeu 1,06 mil milhões de patacas em assistência financeira à empresa pública responsável pelas operações da linha de Metro Ligeiro do território durante o ano de 2020, o que representou cerca de 98% das suas receitas anuais, revela o relatório anual da entidade, divulgado ontem.

A Metro Ligeiro de Macau (MLM) reportou um total de 1,08 mil milhões de patacas em receitas e 1,03 mil milhões em despesas o ano passado.

Do total das receitas, para além das 1,06 mil milhões patacas de ajudas governamentais, 2,9 milhões resultaram da venda de bilhetes dos 1,05 milhões de passageiros que utilizaram o serviço em 2020. Também foram geradas 10,7 milhões de patacas de juros bancários e 545.873 de receitas de transferência de activos.

No que se refere às despesas, 932,5 milhões resultaram da liquidação de 12 contratos cuja posição foi transferida da RAEM para o MLM, e subsequentes prorrogações. As despesas com pessoal ascenderam a 56,6 milhões, com o MLM a empregar 87 pessoas no final de 2020, incluindo 53 trabalhadores com contrato de comissão e 34 trabalhadores recém-contratados. As despesas de funcionamento geral ascenderam às 14,9 milhões de patacas.

A linha da Taipa, a única em funcionamento até ao momento, começou a operar no final de 2019. Porém, entre Fevereiro e 31 de Dezembro de 2020, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, a frequência de circulação das carruagens foi reduzida, o que afectou drasticamente a venda de bilhetes.

O número médio de passageiros por dia já este ano não ultrapassa as 2000 pessoas, com a maior média relatada em 2020 após o surto pandémico de apenas 2200. “Com a entrada em operação do metro de superfície e a prestação de serviço de forma estável, esta empresa passou a planear o adequado desenvolvimento da actividade comercial, com vista a gerar outras receitas que não apenas a venda de bilhetes. Obras começaram no quarto trimestre de 2020, espera-se que a receita possa ser gerada no primeiro semestre de 2021”, afirmou o presidente do conselho de administração do MLM, Ho Cheong Kei, em comunicado.