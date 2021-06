Falta de zonas verdes em Macau preocupa CPU

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

A escassez de zonas verdes em Macau foi uma das preocupações apresentadas ontem pelos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) relativamente ao projecto do Plano Director. A falta de dados demográficos concretos, as 18 subunidades, os transportes e até os cemitérios também estiveram em discussão.

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) reuniram-se ontem para apresentarem as suas dúvidas e sugestões sobre o projecto do Plano Director ao Governo. Entre os nove membros que quiseram partilhar a sua opinião sobre o tema, os assuntos em foco tiveram a ver com os espaços verdes, transportes e áreas marítimas, por exemplo.

Kou Ngon Sei foi o primeiro membro do CPU a referir-se aos espaços verdes da cidade, sugerindo que fossem adicionados mais espaços verdes e zonas de lazer às Zonas C e D do Lago Nam Van. Yeung To Lao secundou a opinião e deu ainda uma sugestão: criar um parque central naquela zona, como o Central Park de Nova Iorque ou o parque Beihai de Pequim.

Na resposta, o representante do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) começou por dizer que “é possível aumentar os espaços verdes na cidade” através de “zonas verdes em terraços e varandas”. Por outro lado, o representante da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) indicou que “o Governo vai, passo a passo, promover os trabalhos de construção verde”, estando, neste momento, a serem desenvolvidos os trabalhos de construção de edifícios verdes para a Zona A.

O tema dos transportes também foi levado para a reunião do CPU. Vong Kok Kei aproveitou para pedir medidas para incentivar a utilização de meios de transportes amigos do ambiente, quer na península, quer na Taipa e em Coloane. Outro membro do CPU disse mesmo que “temos de considerar utilizar métodos inteligentes para impedir as pessoas de usarem veículos não ecológicos”.

Já Cheang Hong Kuong referiu que demorar duas horas da Barra às Portas do Cerco “não é uma situação ideal” e, por isso, sugeriu dois traçados, um que dê a volta à península e outro que dê a volta ao Cotai. Além disso, para as viagens serem mais rápidas, o membro pediu também uma diminuição do número de estações. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) atirou uma resposta para a empresa Sociedade do Metro Ligeiro de Macau.

Por sua vez, Kou Ngon Seng também chamou a atenção para a importância de haver um equilíbrio entre o emprego e habitação, de modo a permitir que os cidadãos residam perto do local onde trabalham. “A maior parte da população deve trabalhar num local perto de casa. Mas, como Macau é uma cidade pequena, muitas pessoas têm duvidas sobre se o Plano Director pode resolver o objectivo do equilíbrio entre emprego e habitação”, referiu o membro do CPU, acrescentando que esta política “poderia resolver a questão do trânsito”.

O engenheiro Vong Kok Kei também falou da área marítima de Macau. “Será que podemos aproveitar para construir ilhas artificiais, armazéns, para podermos criar um ambiente agradável para a população viver?”, sugeriu. Na reunião, foi ainda questionado se a área marítima poderia contribuir para a diversificação económica da região. Da parte do Governo, a única resposta foi que as autoridades estavam a fazer o planeamento do aproveitamento das áreas marítimas.

Alguns dos membros também questionaram os representantes do Governo acerca dos cemitérios. “Em Macau temos um problema de envelhecimento. Espero que possamos articular com o desenvolvimento sustentável e construir mais cemitérios”, disse Yeung To Lai. O representante do IAM disse que há uma zona reservada para esse efeito e que o organismo quer agora aumentar os espaços de gavetas de ossários.

Houve também vários membros que questionaram a divisão, prevista pelo Plano Director, do território em 18 subunidades. Os responsáveis do Governo indicaram que Hong Kong também está dividida de forma semelhante, mas em 140 subunidades operativas. Neste caso, a divisão em 18 subunidades teve em conta critérios demográficos, explicaram os representantes do Governo.