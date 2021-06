Arguidos suspeitos de terem armas ilegais sujeitos a caução e a apresentação periódica

No final do ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) deteve um dirigente de uma empresa do sector financeiro de 34 anos por posse de armas ilegais. Durante a investigação, as autoridades policiais verificaram que havia outros cinco suspeitos ligados ao mesmo caso. A medida de coação a estes cinco suspeitos adicionais foi conhecida em Maio, tendo estes sido sujeitos a caução e a apresentação periódica, informou ontem o Ministério Público.

O suspeito inicial, que foi sujeito às mesmas medidas de coação, detinha em casa cinco bestas de caça, nove arcos e flechas profissionais, duas facas militares e uma arma paralisante. Posteriormente, a polícia identificou os outros indivíduos envolvidos, tendo sido encontrado na casa deles bestas, arcos, flechas, bolas de aço, facas afiadas e bastões extensíveis. Os arguidos confessaram que compraram estas armas.

O Ministério Público aproveita para explicar que entendem-se por armas proibidas as armas, munições, materiais explosivos, instrumentos perfurantes (tais como arco, besta, entre outros) e as facas com lâmina superior a 10 cm de comprimento susceptíveis de serem usados como instrumento de agressão física, desde que o portador não consiga justificar a sua posse. Estes podem violar a lei no caso de as importar, fabricar, comprar, vender, deter ou tratar ilegalmente, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da autoridade competente.

Sprays para defesa pessoal, pistolas eléctricas em forma de lanterna e todos os tipos de objectos susceptíveis de serem usados para agressão, podem ser encaixados, em Macau, no conceito de armas proibidas, avisa o Ministério Público, que apela para os cidadãos denunciarem qualquer caso de que tenham conhecimento de detenção de arma ilegal.