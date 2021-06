Amigos fizeram-se passar por agentes policiais para intimidar taxista

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

As autoridades relataram ontem em conferência de imprensa um caso envolvendo dois residentes e um taxista. Um dos residentes foi acusado de se ter tentado fazer passar por um agente policial, ameaçando o condutor de que lhe retiraria a licença de taxista. Segundo as autoridades, ambos confessaram a ocorrência e afirmaram estar embriagados na altura.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No mês passado, um taxista local telefonou para o programa em língua chinesa Fórum Macau alegando que tinha sido ameaçado por agentes policiais durante um percurso. Segundo as autoridades, o taxista alegou que teria tido dois passageiros no seu veículo que após terem chegado ao destino, descontentes com o percurso que o taxista escolheu, ameaçaram-no com a possibilidade de lhe ser retirada a licença.

A polícia, depois de ouvir falar do sucedido, tomou a iniciativa de investigar o incidente e através do sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’ apurou que o taxista tinha levado dois homens para a Rua Formosa por volta das 4:30 da manhã do mesmo dia, porém foi depois partilhado pelo motorista que o próprio não estava familiarizado com a estrada e por isso teria tomado um caminho mais longo.

Um dos passageiros, descontente com o facto do motorista ter tomado um caminho mais longo, alegou ser agente de polícia à paisana e ameaçou suspender a licença de trabalho do motorista e confiscar o taxi.

Após a investigação, a polícia interceptou ontem os dois indivíduos, de 37 e 39 anos de idade, que depois de interrogados foram detidos no Cotai e na zona central, respectivamente. Os homens admitiram que estavam alcoolizados e decidiram assumir-se como agentes da polícia para intimidar o taxista.

Um dos suspeitos, com 39 anos, foi acusado do crime de peculato e de coação, enquanto que o outro suspeito, de 37 anos, foi acusado apenas de coação.

Saia curta motivou tentativa de assédio

Um trabalhador das obras, não residente, na casa dos 40 anos de idade, é suspeito de tentar assediar sexualmente uma mulher com cerca de 20 anos perto da Rua do Campo. A jovem, que teria acabado de sair do autocarro e caminhava em direcção ao Tap Seac, alegou às autoridades que avistou um homem a vir em sua direcção com um ar estranho e que de repente tentou dar-lhe uma palmada na zona da coxa, tendo a mulher bloqueado a iniciativa com a mão. A mulher acrescentou que, depois do sucedido, o homem mostrou-se surpreso e pôs-se em fuga.

Depois de contactar a polícia, e através do sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’, conseguiu-se interceptar o homem em questão, na mesma zona, na manhã seguinte. Quando questionado, o homem admitiu que decidiu tentar dar a palmada na zona da coxa devido à saia curta da mulher.