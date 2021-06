21,9% da população de Macau está vacinada

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A percentagem ainda é reduzida, mas a tendência é de subida numa altura em que a província de Guangdong ainda não conseguiu controlar o surto que começou no passado dia 21 de Maio. Em Macau, a dança dos códigos de saúde gera alguma confusão e os problemas com o código de saúde começaram em Guangdong, revelaram as autoridades sanitárias.

A vacinação da população da RAEM parece agora estar a ir de vento em poupa. Dados divulgados ontem pelos Serviços de Saúde na habitual conferência de imprensa revelam que 21,9% da população já se encontra vacinada, sendo que 65% do sector da saúde também já recebeu as inoculações precisas para a imunização contra a Covid-19.

Antes dos Serviços de Saúde, já a Fitch Ratings [ver pág. 4] tinha assumido num relatório publicado esta semana que a população de Macau começava, finalmente, a demonstrar vontade em vacinar-se contra a doença que assola o mundo. Dados oficiais divulgados ontem às 16h mostram que foram administradas 223.082 doses, tendo sido vacinadas até ao momento 149.506 pessoas. 74.822 foi inoculada com a primeira dose e 74.684 já receberam as duas doses.

Entretanto, três residentes de Macau foram esta quarta-feira submetidos a observação médica por terem tido contacto próximo com um caso confirmado na cidade de Cantão.

De acordo com o mecanismo de prevenção e controlo conjuntos entre a província de Guangdong e Macau, a Comissão de Saúde daquela província comunicou aos Serviços de Saúde que, conforme a investigação e acompanhamento das autoridades, uma residente de Macau, esteve no dia 4 de Junho na mesma carruagem do comboio com uma pessoa de contacto próximo dum caso confirmado com Covid-19 registado na capital da província, Cantão.

Após a notificação, os Serviços de Saúde apuraram que, além da notificação, uma mulher de 27 anos, residente de Macau, o marido e o filho também estiveram na mesma carruagem, até ao meio-dia de 7 de Junho. Estas três pessoas regressaram a Macau pelo posto fronteiriço de Hengqin. Após o regresso a Macau, não se deslocaram a outros locais, com excepção das suas casas e locais de trabalho.

Os Serviços de Saúde submeteram os indivíduos a testes de ácido nucleico e de anticorpos séricos na urgência especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário e os resultados foram negativos. Ainda assim, de acordo com as autoridades, acabaram por ser encaminhados ao Centro Clínico de Saúde Pública para observação médica durante 14 dias desde o último contacto. As autoridades consideram que o risco de infecção não é elevado e representam um perigo reduzido para Macau.

Falha no código de saúde é culpa de Guangdong

Uma falha no sistema na manhã de ontem também dificultou a emissão do Código de Saúde de Macau, confirmou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, admitindo que a avaria, com origem em Guangdong, durou cerca de uma hora.

A principal razão apontada para o mau funcionamento foi um problema de ligação da interface entre o sistema do Código de Saúde de Macau e a Base de Dados de Ácidos Nucleicos de Guangdong, com a transferência dos códigos de saúde necessários para entrada em ambas as regiões.

Qualquer pessoa que atravesse a fronteira entre a província de Guangdong e Macau é presentemente obrigada a apresentar teste Covid-19 negativo 48h antes de entrar no território, política que tem levado a um aumento da procura de testes de ácido nucleico, com políticas recentes a exigir maior utilização do sistema de geração de códigos de saúde.

As pessoas que entram nas instalações e apartamentos de hotéis, restaurantes, bares, karaoke, salões de dança, saunas, salas de massagens e clubes de saúde também devem apresentar o código de saúde verde de Macau, não sendo permitida a entrada a qualquer pessoa com código vermelho ou amarelo.

Entretanto, os autocarros públicos também publicaram um aviso a informar que as pessoas com código amarelo ou vermelho não podem entrar no transporte. Contudo, os motoristas não foram vistos a solicitar aos passageiros a apresentação de um código de saúde, segundo relatos partilhados na conferência de imprensa de ontem.

Questionado sobre este problema, Leong Iek Hou, indicou que os motoristas não eram forçados a verificar o código de saúde e poderiam decidir se o faziam. “Se os motoristas dos autocarros verificarem o código de cada passageiro, isso pode causar muitos atrasos nas rotas”, observou.

As autoridades sanitárias também indicaram que, se os residentes idosos não tiverem ‘smartphones’, podem preparar os códigos de saúde com antecedência e imprimi-los em papel. “Entendemos que essas medidas são muito inconvenientes para a população, principalmente para os idosos e para as crianças, mas são necessárias nesse período de alto risco”, assumiu Leong, coadjuvada pelo responsável do plano de vacinação da RAEM, Tai Wa Hou.

Está prevista chegada de residentes ao território

Os Serviços de Saúde revelaram que, este fim-de-semana, chegarão 67 pessoas num voo da companhia Scott Tigerair proveniente de Singapura, depois de aberto um corredor aéreo entre as duas regiões esta semana.

O regresso de residentes no exterior, principalmente alunos que estudam em universidades no estrangeiro, é vista com alguma preocupação e as autoridades estão a tratar que tudo corra bem e sem sobressaltos.

Outra ligação, mas da responsabilidade da Singapore Airline também é esperada que parta de Macau no domingo, mas uma indecisão na hora do voo da mesma pode pôr em risco a ligação de Singapura com a Europa.

Lau Fong Chi, representante da Direcção dos Serviços de Turismo, assumiu que a questão foge na responsabilidade da entidade. “Esta é uma situação comercial, depende das medidas tomadas pelas companhias aéreas. As pessoas devem contactar com as companhias aéreas para terem informações mais detalhadas”.