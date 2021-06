Restaurante D’Ouro aposta na harmonização gastronómica com vinhos e comida portuguesa

O Restaurante D’Ouro no Hotel Roosevelt vai ser palco de um evento de harmonização gastronómica de comida típica portuguesa com 20 vinhos representativos de Portugal, nomeadamente das regiões do Alentejo, Dão e Douro, nos dias 25 e 26 de Junho. Ontem decorreu uma sessão demonstrativa com alguns pratos confeccionados e vinhos seleccionados para o evento.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Restaurante D’Ouro no Hotel Roosevelt vai realizar um evento de harmonização gastronómica de comida típica portuguesa com 20 vinhos representativos de Portugal, nomeadamente das regiões do Alentejo, Dão e Douro, nos dias 25 e 26 de Junho.

O evento, que é coorganizado pela Confraria dos Enófilos de Macau e a DOC DMC Macau, tem o objectivo de fomentar o desenvolvimento da cultura culinária local e conta com o apoio institucional do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong e da iniciativa “Junho, Mês de Portugal.”

Ontem, os media foram convocados para uma sessão informativa e educativa durante a qual alguns dos pratos criados pelo chefe Herlander Fernandes foram degustados e combinados com vinhos seleccionados pela confraria e pelo enófilo Roberto Gallotto. O chefe Herlander Fernandes explicou ao PONTO FINAL como originou esta iniciativa. “Nós aproveitámos o mês de Junho, como sendo o mês de Portugal, e criámos esta parceria com a DOC DMC para dinamizarmos, tanto a comida portuguesa, como o vinho português, associado ao mês de Portugal”, referiu

Em relação à inspiração para a construção do menu, o chefe Herlander nota que se baseou na comida tradicional portuguesa: “Era com certeza a melhor forma de fazer o ‘pairing’ da comida com o vinho português”. No que diz respeito a opções vegetarianas, vai estar disponível apenas uma batata confitada com aromas de trufa. “Para o evento vamos ter pratos completamente novos que não estão no menu normal do restaurante. Isto também é uma maneira de testar o público e ver se os pratos são bem aceites”, prosseguiu.

O conceito deste evento será de um cocktail dinnatoir. “Aqui vamos usar um conceito diferente, que são doses muito pequenas, tipo ‘bite size’, que permite este tipo de serviço que nós vamos dar, que não será um serviço sentado, é um serviço volante”, refere. O menu contém 12 pratos, incluindo duas sobremesas, segundo o comunicado de imprensa, vai ter como destaque o polvo à Lagareiro, a língua de vaca estufada, a torta de laranja e a tradicional punheta de bacalhau.

O restaurante teve a sua grande abertura há quase sete meses durante uma altura complicada para o sector hoteleiro e da restauração, devido à pandemia. Porém, a experiência tem sido positiva. “Nós não estávamos com tanta ambição inicialmente, por termos começado numa altura difícil, mas tem sido sempre progressivo, tendo sempre aumentado o número de clientes, com a facturação sendo cada vez melhor. Felizmente tem havido muita aceitação entre o público local e temos fidelizado imensos clientes”, concluiu.

O evento vai ter um preço de entrada de 400 patacas, incluindo cozinha portuguesa, oito tokens de vinho e acesso a uma ‘after-party’. Será o primeiro de vários eventos com temáticas culinárias diferentes. Em Julho, realizar-se-á outro, porém com vinhos da Califórnia e comida americana de um dos restaurantes do MGM Cotai.