Novo Macau critica autorizações de residência temporária para quem não pernoita na região

O Governo quer flexibilizar os requisitos para a obtenção de residência temporária em Macau, permitindo, por exemplo, que quem não pernoita na região tenha autorização de residência. Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, criticou a ideia, dizendo que “irá abalar os alicerces do sistema jurídico da residência existente em Macau”.

Sulu Sou, deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau, mostrou-se ontem contra a proposta do Governo de conceder autorizações de residência a quem não pernoita em Macau. Em conferência de imprensa, o democrata pediu às autoridades um controlo mais rigoroso dos critérios para o estatuto de residente.

A 24 de Maio, após uma reunião com os deputados acerca da alteração ao regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência, o Governo fez saber que irá avançar com uma flexibilização que prevê que os trabalhadores qualificados com residência temporária no território vão ter oportunidade de pedir fixação de residência em Macau sem terem de cumprir o critério dos 183 dias de permanência. Segundo o Governo, as alterações ao diploma vão servir para resolver situações em que profissionais da área do ensino ou do sector jogo viram os seus pedidos de renovação de residência serem recusados por não cumprirem o critério dos 183 dias de permanência pois não pernoitam em Macau.

Na opinião da Novo Macau, esta alteração vai “abalar os alicerces do sistema jurídico da residência existente em Macau”, uma vez que “envolve o estatuto de residente e a distribuição de vários benefícios sociais”.

Recordando o caso recente de fraude na gestão de pedidos de imigração no Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Sulu Sou disse que “é necessário melhorar o sistema legal e os procedimentos administrativos para travar os comportamentos ilegais, nomeadamente a utilização de lacunas de imigração qualificada ou de grandes investimentos para obter o direito de residência”.

Sulu Sou reiterou que a proposta de considerar aqueles que não pernoitam em Macau como residentes habituais da RAEM “abala sem dúvida os alicerces do sistema de residência existente”.

Por outro lado, Sulu Sou, que também faz parte da comissão da Assembleia Legislativa (AL) que está a discutir o diploma na especialidade, indicou que há deputados dessa mesma comissão que querem medidas ainda mais flexíveis, sugerindo que seja concedido um período retroactivo para beneficiar os casos pendentes. Segundo o vice-presidente da Novo Macau há neste momento entre 500 a 700 casos pendentes.

Rocky Chan, também ele vice-presidente da Novo Macau, lembrou que esta flexibilização dos pedidos de residência não estava previstos na consulta pública, feita em 2018, nem na versão inicial da proposta de lei enviada à AL para análise. Para Rocky Chan, flexibilizar os pedidos de residência após o caso IPIM “é um acto perverso”.

Além disso, o Governo planeia também definir um plano de estratégias gerais para o desenvolvimento de quadros qualificados ainda este ano. Por isso, indicou Rocky Chan, também devem ser discutida a definição, qualificações e pré-requisitos para a introdução de talentos. O Governo “deveria ser aberto e honesto, para então recolher a opinião pública e reunir o maior consenso possível”.

Novo Macau já entregou lista para as legislativas, mas está à espera da confirmação da CAEAL

Sulu Sou indicou ontem que a Associação Novo Macau já recolheu 500 assinaturas para apresentar a candidatura à Assembleia Legislativa (AL). A associação democrata já entregou a comissão de candidatura à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e está agora à espera de aprovação. Assim que a CAEAL aceite a candidatura da lista encabeçada por Sulu Sou, os democratas vão dar os detalhes ao público, indicou ontem o deputado, referindo que já em 2017 o procedimento foi este. Sulu Sou garantiu que, ao longo dos últimos quatro anos, a Novo Macau deu o seu melhor. “Sabemos que temos de melhorar muita coisa, mas achamos que os cidadãos nos podem dar a sua confiança”, afirmou Sulu Sou. No entanto, o democrata não se disse confiante na reeleição: “Não posso dizer que estamos confiantes porque há muitas incertezas no processo democrático, especialmente agora em Macau”.

