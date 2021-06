Apelos das autoridades têm feito aumentar vacinação

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os apelos do director dos Serviços de Saúde, da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e até do Chefe do Executivo têm dado frutos. A partir do meio de Maio, o número de vacinas contra a Covid-19 administradas em Macau tem aumentado consideravelmente e é agora cinco vezes superior aos números registados nas primeiras semanas de aplicação do programa de vacinação.

André Vinagre

O número de vacinas administradas em Macau tem vindo a subir consideravelmente nas últimas semanas. Em comparação com as primeiras semanas da implementação do plano de vacinação na região, o número é agora cerca de cinco vezes superior. No início de Junho, o número de vacinados por dia tem sido superior a cinco mil, enquanto que em Fevereiro e Março o número diário de doses administradas rondava os mil.

De acordo com os dados dos Serviços de Saúde, compilados pelo PONTO FINAL, a segunda fase de vacinação – que começou a 24 de Fevereiro e que permite à população geral ser vacinada – até começou com números superiores a mil doses administradas por dia, independentemente de serem a primeira ou a segunda dose.

No entanto, o mês de Março trouxe a apatia da população, que se começou a desinteressar das vacinas. O número de doses de vacina administradas por dia foi pouco superior às mil, e em alguns casos nem chegou a esse valor. Nos últimos dois dias de Março, porém, o número de vacinas administradas foi superior a 1.700. A 24 de Março, recorde-se, foi suspensa a inoculação com a vacina mRNA devido a um problema num dos lotes, sendo a suspensão levantada a 5 de Abril.

Em Abril, o número de doses administradas diariamente subiu, mas não muito significativamente. Os valores rondavam as duas mil doses administradas por dia. A 27 de Abril, o Governo lançou o programa de vacinação de proximidade junto das universidades e grandes empresas. A primeira foi a Universidade de Macau.

Em Maio, o número de doses diárias administradas manteve-se pouco superior às duas mil. No dia 24 de Maio, Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, fez o primeiro grande apelo para que a população se vacinasse e os números começaram a subir, e nos últimos quatro dias do mês o número de vacinas administradas diariamente já era superior a três mil. A 29 de Maio, foi até superior a quatro mil.

A Alvis Lo seguiu-se Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que, a 31 de Maio, em conferência de imprensa, fez mais um apelo para que a população se vacinasse rapidamente, devido ao número crescente de casos na província de Guangdong. No dia seguinte, Ho Iat Seng, Chefe do Executivo, repetiu o pedido. Além disso, também empresas, como o BNU e as concessionárias de jogo, começaram a dar incentivos aos seus trabalhadores para serem vacinados, como bónus pecuniários e dias de férias. A partir daí, os números de vacinas diárias escalaram para os cinco mil. Até agora, o recorde diário de vacinas administradas foi 5 de Junho com 6.121.

Até 7 de Junho já tinham sido administradas, no total, 209.051 doses da vacina a um total de 137.338 pessoas. Destas, 64.575 têm apenas a primeira dose e 72.763 já têm as duas doses. Isto representa uma taxa de vacinação da população na casa dos 20%. As autoridades já referiram que a imunidade de grupo poder-se-á atingir quando estiver vacinada cerca de 70% da população. Nessa fase, as restrições fronteiriças poderão aliviar.