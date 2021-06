Suncity anuncia programa de saída voluntária de trabalhadores

O grupo Suncity, ligado ao sector do jogo em Macau, lançou um plano de reestruturação da carreira pessoal, que oferece vários benefícios aos colaboradores que optem voluntariamente pelo abandono da empresa, noticiou, ontem, o jornal chinês Ou Mun.

Numa carta enviada aos funcionários e assinada pelo presidente, Alvin Chau, a empresa menciona o “grande desafio” que a pandemia causou globalmente a todas as indústrias, acrescentando que seu desempenho foi severamente afectado. “Para o desenvolvimento sustentável da empresa, é necessário mudar a estratégia, optimizar a estrutura organizacional, reter o negócio principal e responder às mudanças no ambiente de mercado”, pode ler-se ainda na carta, citada pelo Ou Mun.

Com isso, a empresa decidiu lançar um plano que inclui bónus e benefícios exclusivos, como abono extra para empregados maiores de 60 anos, pagamento integral parcial da caixa de previdência, extensão da cobertura do seguro médico e serviços de apoio ao planeamento de carreira.

Este plano foi descrito como sendo totalmente voluntário, com a Suncity a notar que espera que os funcionários o considerem activamente para que possam “fazer bom uso do seu tempo durante a pandemia, melhorar e planear as suas vidas”.

O Suncity Group, listado na bolsa de Hong Kong, encerrou 2020 com 958,1 milhões de patacas em lucros líquidos, apesar do surto de pandemia de Covid-19. A melhoria de 1,7 mil milhões de yuan em perdas líquidas relatadas no ano anterior foi atribuída pelo grupo a um ganho na mudança no valor justo de instrumentos financeiros derivativos de aproximadamente 1,58 mil milhões de yuan. O grupo detinha quase 721 milhões de patacas em títulos conversíveis que tiveram a sua validade estendida até 2022.

A mudança de perdas para ganhos também foi ajudada por uma mudança no valor justo de títulos conversíveis de aproximadamente 261 milhões de patacas e um ganho líquido na compra vantajosa na aquisição da operadora russa Summit Ascent Holdings Limited. Ainda assim, o grupo liderado por Alvin Chau relatou uma queda de 67,4% na receita em relação ao ano anterior, que totalizou cerca de 244 milhões de patacas e cerca de 129 milhões em EBITDA ajustado e consolidado. Uma perda de 509 milhões de patacas na mudança no valor justo das suas propriedades de investimento e cerca de 423 milhões também compensaram parcialmente os lucros da Suncity no ano passado.