Luísa Petiz estreia-se em exposições com “Macau em Aguarelas”

O momento é único na vida da artista portuguesa. Depois de anos a pintar para si, eis que surge a oportunidade de mostrar o seu trabalho. O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong recebe, amanhã e em estreia absoluta, as aguarelas de Luísa Petiz.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A arquitecta portuguesa Luísa Petiz apresenta os seus trabalhos em aguarela sobre Macau, amanhã, pelas 18h30, na chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, numa mostra integrada no âmbito da iniciativa “Junho – Mês de Portugal na RAEM”. A mostra estará patente até 9 de Julho. “Desde pequenina que desenhava imenso. Os meus pais sempre me deram materiais de pintura, o que incentivou bastante a continuar este hobbie até agora”, revelou Luísa Petiz ao PONTO FINAL.

“Macau em Aguarelas” marca a estreia da artista numa exposição de 20 trabalhos onde Luísa Petiz retrata lugares icónicos do território como as Ruínas de São Paulo, o Largo do Lilau, o Templo de A-Má, o Jardim de Lou Lim Ieoc ou a Aldeia Cultural de A-Má, em Coloane. “São sítios onde passo no meu dia-a-dia ou que acho bonitos, muito característicos de Macau”, disse a arquitecta, que assumiu ainda faltar pintar alguns lugares icónicos como, por exemplo, o Farol da Guia.

Os trabalhos da artista que constituem esta mostra, em formatos A4 e A5, foram realizados no período de confinamento vivido em Macau em princípios de 2020, momento em que Luísa Petiz partiu à procura dos recantos da cidade, fonte de inspiração para a criação deste conjunto de obras. “Trabalho maioritariamente em aguarela. Para mim é a melhor maneira que tenho para dar expressão aos meus desenhos. De vez em quando também pinto apenas a caneta ou a lápis, e gosto sempre de experimentar novos materiais”, notou a artista, que pretende continuar com as aguarelas daqui para a frente e “começar a desenhar sítios diferentes”. “Da Europa, por exemplo, que tenho imensas saudades.”

E como surgiu esta oportunidade? “Foi através de uma amiga, que conhece pessoas que trabalham no Consulado e falou-lhes de mim. Mais tarde convidaram-me para este projecto e o facto de ser portuguesa a viver em Macau adequa-se ao tema”, confessou a pintora, licenciada pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa em 2018.

A inspiração também surge depois do frenesim do dia-a-dia, que por vezes nem corre tão bem. “Desenhar ajuda-me imenso a distrair-me de outros problemas, acaba por ser relaxante. Desliga-me do mundo lá fora”, confessa Luísa.

Luísa, que trabalha actualmente como designer de interiores no resort integrado Galaxy, também participou este ano na exposição “Quarentena 21+7” que esteve patente na Fundação Rui Cunha de 20 a 30 de Abril. A mostra, com fotografias e vídeos, versava sobre o dia-a-dia da quarentena de 21 dias que 21 portugueses tiveram que fazer obrigatoriamente no Grand Coloane Resort, depois de terem chegado ao território no dia 21 de Janeiro, em dois voos vindos de Tóquio.