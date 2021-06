Ho Ion Sang apela à vacinação e à redução de viagens desnecessárias

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado da Assembleia Legislativa (AL), eleito pela União Promotora para o Progresso Ho Ion Sang, referiu ontem, em nota de imprensa, que a estreita relação entre Guangdong e Macau torna necessário ajustar as medidas de quarentena à entrada do território, sugerindo que os departamentos relevantes devem fazer um bom trabalho de publicidade e tomar medidas complementares, ao mesmo tempo que devem exortar os residentes a evitar viagens desnecessárias e a serem vacinados o mais rapidamente possível, “de modo a proteger as conquistas duramente alcançadas de Macau”.

Tendo em conta as rápidas alterações recentes da situação pandémica na província de Guangdong, “é necessário ajustar as medidas de quarentena de entrada para evitar a propagação da doença a Macau”.

Mesmo que seja necessário viajar entre Guangdong e Macau, os residentes devem dar prioridade à segurança de todos os residentes de Macau, prestar atenção e cumprir as mudanças dinâmicas nas medidas de quarentena, prestar declarações verdadeiras e realizar testes de ácido nucleico. Ho Ion Sang apela à população para que receba a vacina contra a Covid-19 o mais rapidamente possível, no sentido de criar uma forte rede comunitária de prevenção e controlo da pandemia

O deputado considera que o ajustamento das medidas de quarentena de entrada relevantes terá um impacto maior em alguns residentes, trabalhadores estrangeiros, estudantes e pessoal docente transfronteiriço. Para os estudantes transfronteiriços, por exemplo, “afectará mesmo a sua pressão psicológica na sua escolaridade diária, aumentando a pressão nos trabalhos de casa e aumentando o tempo total necessário para a entrada e saída, criando assim um fardo adicional”.

Ho Ion Sang sugeriu que, a fim de reduzir a circulação frequente de trabalhadores estrangeiros entre a província de Guangdong e Macau, o Governo da RAEM deveria ajudar e encorajar as empresas com as condições necessárias a seguir a prática e a experiência do ano passado e organizar alojamento temporário para trabalhadores estrangeiros, de modo a reduzir a circulação desnecessária de trabalhadores entre os dois locais.

Por outro lado, recomenda o deputado, devem ser disponibilizados e abertos mais locais de teste de ácido nucleico gratuitos e as escolas devem continuar a prestar muita atenção para saber se os estudantes e o pessoal em causa estão sob pressão devido às mudanças nas medidas de imigração. “Se necessário, deverá ser prestado aconselhamento psicológico adequado e outra assistência para evitar problemas no desenvolvimento físico e psicológico das pessoas.

G.L.P.