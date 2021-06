Ella Lei pede medidas para diminuir o uso de garrafas de plástico

A deputada quer restringir o uso de garrafas de plástico e, numa interpelação escrita enviada ontem ao Governo, perguntou quais os planos das autoridades nesse sentido. Ella Lei sugere que se intensifiquem os esforços para a reciclagem das garrafas de plástico e que sejam aplicadas medidas para a redução da produção deste tipo de resíduos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ella Lei quer saber se existe algum plano para a redução do uso de garrafas de plástico em Macau. Numa interpelação escrita remetida ontem ao Governo, a deputada pede medidas para que se faça uma melhor reciclagem de garrafas de plástico e para que haja uma menor produção e importação deste tipo de resíduos.

A deputada eleita por sufrágio directo começa por lembrar que os plásticos são responsáveis por mais de 20% da quantidade de resíduos sólidos de Macau, seguidos apenas dos resíduos alimentares. O Governo já lançou medidas para reduzir alguns tipos de plásticos: aplicou taxas para os sacos de plástico e proibiu a importação de talheres e pratos descartáveis. Além disso, estão previstas restrições para as palhinhas de plástico. “No entanto, não existe qualquer plano para restringir a utilização de garrafas de plástico, que representam uma maior proporção de resíduos plásticos”, aponta Ella Lei.

Ella Lei faz uma comparação com a situação em Hong Kong, onde, refere, a quantidade de resíduos de plástico depositada nos aterros representa cerca de 21% do total dos resíduos. Do total das 191 toneladas de plástico nos aterros de Hong Kong, 106 toneladas são de garrafas de plástico.

A deputada lembra que a região vizinha planeia introduzir medidas para responsabilizar os produtores das garrafas de plástico e também pretende dar incentivos em forma de descontos para quem recicla este tipo de produto. Por outro lado, “na Europa, Estados Unidos e Austrália há sistemas de reciclagem que fornecem incentivos financeiros para encorajar o público a reciclar recipientes de bebidas usados em pontos de retorno”, apontou a parlamentar.

Em Macau, “o Governo ainda tem de intensificar os seus esforços para aumentar a recuperação das garrafas de plástico”, indica a deputada, lembrando que, de acordo com o relatório do ambiente de 2019, a taxa de reciclagem de resíduos plásticos era apenas de 0,3%. Mas “a protecção do ambiente não se limita à reciclagem”. “Reduzir a produção de produtos plásticos de utilização única e reduzir a procura dos mesmos é a verdadeira solução. De acordo com as Nações Unidas, apenas 9% do plástico mundial é reciclado, resultando em grave poluição por resíduos de plástico”, afirma a legisladora ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Assim, Ella Lei pede “medidas práticas” para incentivar a reciclagem de garrafas de plástico, como “aumentar as instalações públicas de água potável para que as pessoas possam beber directamente ou desenvolver o hábito verde de usar as próprias garrafas de água, o que pode reduzir a produção de garrafas de plástico usadas”. Ella Lei diz que apenas sete dos quatro parques e jardins de Macau estão equipados com bebedouros.

Ella Lei pergunta inicialmente se o Governo tem informação sobre a proporção de garrafas de plástico entre os plásticos descartados e interroga também se existe algum plano do Executivo para reduzir a utilização de garrafas de plástico entre a população. Por outro lado, a deputada pergunta se vão ser disponibilizados mais bebedouros em zonas públicas, de forma a evitar que os cidadãos não tenham de levar garrafas de plástico para os passeis.