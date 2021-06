CEM alia-se a duas associações para promover o voluntariado

FOTOGRAFIA: CEM

Sensibilizar os jovens, mas não só, para questões ambientais, ajuda aos idosos, agricultura urbana e protecção animal é a proposta da empresa de electricidade para actividades de voluntariado durante este mês.

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) fez uma parceria com a Federação de Juventude de Macau e a Associação dos Jovens Voluntários de Macau para lançar o “Projecto de Serviços à Comunidade para Jovens”, revelou a empresa em comunicado enviado ontem às redacções.

“Para sensibilizar os jovens para questões como a protecção do ambiente e o cuidado para com os mais vulneráveis na nossa comunidade”, ao longo do mês de Junho, 80 jovens voluntários de ambas as associações vão participar em quatro actividades organizadas pela CEM, com o objectivo de incentivar os jovens a serem mais sustentáveis nas suas acções.

A primeira actividade teve lugar no passado fim-de-semana com a visita ao abrigo da ANIMA, em Coloane, de 20 voluntários da Associação dos Jovens Voluntários de Macau em conjunto com a equipa da CEM, que tiveram a oportunidade de passear com alguns dos cães do abrigo. “O objectivo é sensibilizar os jovens para a importância de cuidar dos animais, transmitindo a mensagem de que os animais não devem ser abandonados ou maltratados, e ficar a saber o que se faz em Macau em matéria de protecção dos animais”, assumiu a eléctrica local.

Jaclyn Iun, gestora da CEM, aproveitou a oportunidade para agradecer à ANIMA por permitir ao grupo entender como é administrar um abrigo de animais e os desafios que a organização enfrenta, bem como elogiar o trabalho meritório que desempenha no contributo para o bem-estar da sociedade de Macau.

Da parte da Associação dos Jovens Voluntários de Macau, Ng Si Weng admitiu que foi a primeira vez que visitou um abrigo de animais. “Gosto muito de animais e também tenho animais de estimação. Fiquei muito interessada em saber como os animais são tratados em Macau. Fiquei surpreendida com a quantidade de animais que aqui se encontram no abrigo, e gostaria de apelar a todos os cidadãos de Macau para que cuidem bem dos seus animais e não os abandonem, pois eles são nossos amigos e dão-nos muita alegria”.

No próximo dia 12 de Junho, 20 voluntários da Federação de Juventude de Macau vão participar num programa de reciclagem promovido pela Macau for Waste Reduction. Os voluntários serão divididos em três equipas que ficarão na Universidade de São José, na Associação Baptista Ha Wan e no Centro Comunitário Sun Tou Tong.

Os voluntários vão ajudar os residentes que ali passam a separar os diversos tipos de produtos recicláveis, passando a mensagem da importância da conservação dos recursos naturais.

No dia 19 de Junho, mais 20 voluntários da Federação de Juventude de Macau vão acompanhar 20 idosos com pouca mobilidade referenciados pela Caritas de Macau para passarem uma tarde de convívio juntos. O grupo fará um passeio de teleférico no Wynn Palace, um breve passeio até à Central Térmica de Coloane e visitará a Igreja de Nossa Senhora das Dores em Ka-Hó, onde haverá um lanche para todos, revelou a CEM.

Por fim, no dia 27 de Junho, outros 20 voluntários da Associação dos Jovens Voluntários de Macau vão participar numa actividade de agricultura urbana promovida pela Mighty Greens, onde os jovens terão a oportunidade de aprender a cultivar os seus próprios alimentos biológicos.