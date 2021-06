Autoridades estudam possibilidade de fazer testes em massa

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Governo está a ponderar a hipótese de fazer testes de ácido nucleico a todos os cidadãos de Macau. A possibilidade foi levantada ontem na conferência de imprensa das autoridades de saúde, onde foi dito também que, a partir de hoje, as pessoas que viajarem entre Macau e Cantão terão de apresentar um teste de ácido nucleico com menos de 48 horas. Ontem foi também anunciada uma rota entre Macau e Singapura que os residentes poderão usar para chegar à região.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os casos de infecção pela Covid-19 na província de Guangdong estão a fazer as autoridades de Macau ponderar a possibilidade de realizar testes a todos os cidadãos. Segundo explicou ontem Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, os trabalhos relativos a estes testes de ácido nucleico em massa poderiam ser concluídos num prazo de quatro dias com 30 postos para a realização dos testes.

“Estamos em processo de estudo”, indicou o director dos Serviços de Saúde na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, acrescentando que, “caso haja necessidade, vamos usar todos os recursos para cumprir a nossa missão”. Alvis Lo disse ainda que os diversos serviços públicos já foram contactados para se prepararem para essa eventualidade: “Todos os serviços de Macau vão envidar os maiores esforços possíveis para estes trabalhos”.

Com os recentes casos na província de Guangdong, Alvis Lo voltou a apelar aos cidadãos de Macau para se vacinarem: “Apelo a todos os cidadãos para aproveitar para fazer a inoculação porque se houver um caso local vai ser um colapso para os nossos recursos humanos”. Até ontem, tinham sido administradas, no total, 209.051 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram inoculadas, no total, 137.338 pessoas. Destas, 64.575 têm apenas a primeira dose, enquanto 72.763 já completaram as duas doses. A taxa de vacinação da população de Macau está agora na casa dos 20%.

TESTES DE 48 HORAS PARA QUEM CHEGA DE CANTÃO

Também foi anunciado ontem que, devido aos recentes casos na cidade de Cantão, todas as pessoas que viajem entre Macau e a cidade do interior da China devem apresentar um teste de ácido nucleico negativo realizado até 48 horas antes da entrada no território. Anteriormente, o teste tinha a validade de sete dias. Os residentes de Macau que não consigam apresentar o teste de ácido nucleico realizado até 48 horas antes da entrada serão submetidas à chegada a um teste e terão de aguardar no local pelo resultado. Já os não residentes que não apresentem um teste com 48 horas não serão autorizados a entrar.

Devido à obrigatoriedade de apresentação de um teste de ácido nucleico com 48 horas, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) garantiu que iria coordenar a realização dos testes dos alunos e professores transfronteiriços. A DSEDJ apelou também aos alunos, professores e docentes transfronteiriços que pernoitem em Macau, evitando ir ao interior da China.

As autoridades de saúde também pediram às pessoas que estiveram nas cidades de Cantão e Foshan nos últimos 14 dias para se apresentarem até às 18 horas de ontem num dos três hospitais de Macau para realizar um teste de ácido nucleico. Quem não se apresentar de forma voluntária fica sujeito a cumprir isolamento obrigatório. Segundo indicou Alvis Lo, as autoridades de saúde enviaram mensagem a mais de cinco mil pessoas que tinham estado em Cantão para se dirigirem aos hospitais para realizarem os testes. Até às 17 horas de ontem, tinham sido testadas quase cinco mil pessoas nesta situação e não se tinha verificado nenhum caso positivo. As autoridades ainda estavam à espera dos resultados dos restantes testes.

DOIS VOOS POR SEMANA PARA SINGAPURA

Também ontem foi revelado que irá abrir uma rota para Singapura que vai operar voos de e para Macau duas vezes por semana. Lau Fong Chi, representante dos Serviços de Turismo, indicou que a Autoridade de Aviação Civil negociou a abertura desta rota para quem tem necessidade de chegar a Macau. Todas as pessoas que precisarem de chegar a Macau podem fazê-lo através desta rota com Singapura da Singapore Airlines. As autoridades não revelaram mais detalhes sobre este voo.

As autoridades anunciaram também que as conferências de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus vão voltar a realizar-se três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas.