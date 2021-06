Alarme denunciou estudante que tentou levar duas camisas pelo preço de uma no Cotai

FOTOGRAFIA: PF

Um jovem com passaporte americano, estudante universitário no território, terá sido apanhado a roubar uma camisa de uma loja de roupas na zona do Cotai. Denunciado pelo alarme de segurança quando se preparava para sair da loja, o jovem confessou depois à policia ter escolhido duas peças de roupa, embora só uma é que foi paga.

Joana Chantre

As autoridades deram ontem conta de um caso de furto no Cotai. A situação aconteceu no dia 3 de Junho ao início da tarde numa loja de roupas de marca no Cotai. Dois funcionários da loja relataram que, depois do alarme ter repentinamente soado, foram averiguar o que se passava e encontraram um jovem na casa dos 20 anos que se preparava para sair da loja. Depois de revistada a sua mala de ombro, descobriram uma camisa nova com o valor de 149 patacas que não tinha sido paga.

Depois de chamadas as autoridades, o jovem admitiu que teria vindo à loja para comprar duas camisas, mas optou por apenas pagar uma, segundo as autoridades. O indivíduo com nacionalidade americana, de apelido Allen e residente não permanente, estudante na universidade, foi acusado do crime de furto e o caso já foi entregue ao Ministério Público.

Crimes informáticos deram prejuízo de 25 mil patacas

Entre 30 de Maio e 5 de junho foram reportados quatro casos de crime informático relacionados ao furto de dados pessoais, referiam também ontem as autoridades.

Um homem e três mulheres, todos eles residentes de Macau, com idades entre 24 e 54 anos, foram alvo de transferências ilícitas por terceiros, em forma de compras online. Os valores em questão foram diferentes para cada um, nomeadamente 5.600, 1.600, 4.292 patacas e 1.499 euros, com um prejuízo total de cerca de 25 mil patacas.

As vítimas receberam mensagens do banco a confirmar que transacções teriam sido feitas, porém não tinham sido as próprias a fazê-lo. Posteriormente fizeram imediatamente queixa à polícia, tendo todo o montante sido reembolsado.

Investimento em moeda virtual lesou residente em três mil renminbis

Uma mulher de 24 anos, natural de Macau e funcionária de um hotel, fez recentemente queixa à polícia alegando que teria sido vítima de burla. A história começa no dia 13 de Maio, quando conheceu um homem através de uma aplicação de telemóvel que a aliciou a fazer investimento, tendo a vítima aceite. O homem enviou-lhe então pouco tempo depois um link para que pudesse começar o processo de inscrição para poder investir no projecto que seria de moeda virtual.

A vitima depositou então 1.300 renminbis e conseguiu algum lucro, porém, foi informada pelo homem que se quisesse uma percentagem de lucro maior teria de depositar ainda mais três mil renmimbis.

Mais tarde, quando a vítima quis levantar o seu dinheiro, a outra parte disse que não seria possível e que para isso era necessário fazer ainda mais depósitos em forma de investimento. A mulher acabou por suspeitar que estaria a ser burlada e apresentou queixa à policia. O prejuízo que sofreu foi de três mil renminbis.