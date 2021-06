Agnes Lam volta a candidatar-se e junta à lista de prioridades os postos de trabalho dos residentes

Agnes Lam formalizou ontem a candidatura da lista Observatório Cívico à Assembleia Legislativa. Como há quatro anos, será a professora universitária a encabeçar a lista. Ao PONTO FINAL, a deputada indicou que vai adicionar à lista de prioridades a defesa dos postos de trabalho de quem foi afectado pela crise da pandemia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A deputada Agnes Lam volta a candidatar-se ao cargo de deputada à Assembleia Legislativa (AL), encabeçando a lista Observatório Cívico. Ontem entregou a comissão de candidatura para as eleições legislativas que se vão realizar a 12 de Setembro. Ao PONTO FINAL, a professora da Universidade de Macau confirmou que a lista vai sofrer alterações, em comparação com aquela com que se candidatou à AL em 2017. Porém, não quis dar detalhes sobre quem se junta à lista.

A lista reuniu o apoio de 500 residentes, o máximo permitido por lei. Agnes Lam referiu que este ano foi mais difícil conseguir as 500 assinaturas para apresentar a candidatura da lista à AL. Isto devido ao facto de o Governo ter pedido aos funcionários públicos que se mantivessem neutros na recolha de assinaturas. “Algumas pessoas retiraram a assinatura e nós também tirámos algumas pessoas da lista para as proteger”, referiu.

Habitação, apoios para os cuidadores, protecção das minorias e protecção da saúde mental vão continuar a fazer parte das prioridades da deputada. No entanto, a crise da pandemia também vai motivar novas prioridades para a próxima sessão legislativa: “Acreditamos que, com a pandemia, houve várias mudanças nas vidas das pessoas, então, vamos reservar algum espaço para tentar proteger os seus postos de trabalho. Além disso, a diversificação económica, que pode criar mais postos de trabalho para os residentes, vai ser importante”.

Questionada sobre se a liberdade de expressão e de imprensa não vão fazer parte das prioridades, a professora de jornalismo e antiga jornalista da TDM diz apenas que vai “observar o que se vai passando”. “Isso é algo que está previsto na Lei Básica, há que respeitar a lei”, indicou.

Olhando para a sessão legislativa que agora termina, Agnes Lam puxa dos galões para lembrar que foi das primeiras deputadas a propor medidas como o subsídio para cuidadores, residências para idosos, proibição de importação de talheres e caixas de esferovite e a limitação do uso de sacos de plástico. “Quatro anos depois, ainda acredito que estamos em boa posição para defender as preocupações dos residentes”, indicou a deputada.

Agnes Lam chegou à AL em 2017 e faz uma comparação com a última campanha para as legislativas: “Comparando com há quatro anos, nós estamos a ajudar mais pessoas, ouvimos as suas histórias, ajudamo-los a defender os seus direitos e a resolver os seus problemas. Antes, não tínhamos grande experiência em ajudar as pessoas e em dar esse serviço”. “Actualmente, compreendemos muito melhor a sociedade do que há quatro anos”, afirmou.