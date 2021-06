Realizada em Xangai a primeira reunião de cooperação com Macau

FOTOGRAFIA: GCS

A primeira reunião de cooperação entre Xangai e Macau realizou-se, na passada sexta-feira, naquela cidade da China continental, marcando a criação e activação formal do mecanismo de cooperação ao mais alto nível entre os dois territórios e da plataforma de diálogo, que constituem um novo ponto de partida importante para a colaboração entre as partes. Xangai e Macau envidarão mais esforços para alargar e aprofundar os intercâmbios e cooperação em várias áreas, revelou o Gabinete de Comunicação Social do Governo da RAEM em comunicado de imprensa.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e o presidente do município de Xangai, Gong Zheng, lideraram, respectivamente, as suas comitivas na reunião, na qual participaram ainda, proferindo discursos, o director-adjunto do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, Huang Liuquan, e o director-adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Central na Região Administrativa Especial de Macau, Yao Jian.

Durante o seu discurso, o Chefe do Executivo disse que Xangai obteve resultados excelentes nas áreas comercial, financeira e fabril, merecendo também os campos da construção e gestão urbana uma aprendizagem por Macau. Acrescentou que Xangai e Macau têm mantido uma relação estreita, no entanto, nesta reunião é criado um mecanismo mais aperfeiçoado para o efeito, que permitirá o enriquecimento futuro dos conteúdos de colaboração e uma contínua expansão dos domínios de intercâmbio. Ho Iat Seng salientou que as duas cidades têm perspectivas de cooperação muito amplas nas áreas financeira, da medicina tradicional chinesa e da inovação tecnológica.

A RAEM, afirmou Ho Iat Seng, está a envidar mais esforços para impulsionar o desenvolvimento do sector de serviços financeiros modernos, e, por isso, espera que as partes possam criar, conjuntamente, as condições favoráveis para esse efeito, nomeadamente com o reforço da formação de quadros qualificados da área financeira, o estímulo às instituições financeiras de Xangai para que estabeleçam empresas ou representações na RAEM, o incentivo às companhias da cidade para emitirem obrigações e procederem ao financiamento em Macau, impulsionando-se ainda mais o intercâmbio entre os dois lados neste sector.

Tecnologia e medicina chinesa

O Chefe do Executivo adicionou que Xangai e Macau podem ainda reforçar a cooperação no impulso ao desenvolvimento da medicina tradicional chinesa de alta qualidade e sua promoção no estrangeiro, sendo Macau uma mais-valia enquanto ponte estratégica, ou seja, esses produtos e a sua técnica de produção podem entrar, através da RAEM, nos mercados dos Países da Língua Portuguesa e na União Europeia, bem como nos países abrangidos pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Entretanto, os quatro Laboratórios de Referência do Estado de Macau, designadamente para Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa, em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos, para a Ciência Lunar e Planetária e para Internet das Coisas da Cidade Inteligente, criam também vantagens próprias. Espera-se que as duas regiões, partindo das bases desenvolvidas, nos últimos anos no âmbito, da cooperação em policiamento inteligente, possam agora dar mais um passo para o aprofundamento da colaboração na área da inovação tecnológica e na construção de uma cidade inteligente.

Já o presidente do município de Xangai, Gong Zheng, destacou que as duas cidades chinesas têm mantido uma cooperação e intercâmbio estreitos, especialmente nos últimos anos, nas áreas financeira, de exposição e convenções, cultura, turismo, intercâmbio de jovens, entre outras, com resultados frutíferos. Assim, acredita que a colaboração entre as partes será ainda mais ampla no futuro.

Gong Zheng traçou ainda dois desejos para as duas regiões em matéria de cooperação. O responsável revelou que “é preciso avançar com a integração de serviços na nova conjuntura de desenvolvimento e em conjunto abordar formas de participação na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, Integração do Delta do Rio Yangtze e cooperação na construção de Grande Baía – Guangdong, Hong Kong e Macau”. Ao mesmo tempo, garante o edil, “é necessário reforçar a cooperação para benefício mútuo, com empenho na concretização do protocolo sobre o mecanismo de reunião da cooperação entre Xangai e Macau” e os acordos de cooperação em cinco áreas específicas, dando-se um impulso conjunto ao desenvolvimento sustentável da economia e estabilidade social. Por outro lado, Gong Zheng fez ainda uma breve apresentação sobre a actual situação de desenvolvimento da cidade e projectos para o futuro.

No encontro, representantes das duas cidades assinaram ainda o acordo-quadro para o reforço da cooperação na área estratégica da nova economia digital e na área de cidade inteligente e de colaboração e intercâmbio de serviços de inovação e empreendedorismo de pequenas e médias empresas; a carta de intenções para a cooperação e intercâmbio nas áreas da cultura e turismo entre a administração municipal da cultura e turismo de Xangai e a RAEM; o acordo de cooperação na área do desporto entre Xangai e Macau; a carta de intenções para o estabelecimento de cooperação na indústria das convenções e exposições entre o conselho para a promoção do comércio internacional de Xangai e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau; e o acordo-quadro para a cooperação e intercâmbio académicos entre o instituto para os estudos internacionais de Xangai e a Universidade de Macau.