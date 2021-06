“Portugal é um alvo para acolher a única cerveja ao estilo chinês”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

De olho no mercado dentro e fora de Macau, a “Funny Eye Brewing” é uma marca de cerveja artesanal fundada por três amigos, apaixonados da cerveja: Lucas Lio, Alison Tam e Crystal Kwok. A fábrica recebeu uma licença temporária no passado mês de Fevereiro para um período de testes de quatro meses, antes de produzir o primeiro lote, agendado para este mês de Junho.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Fundada em 2018, a “Funny Eye Brewing” nasceu de forma muito humilde, mas hoje é a única empresa do território que possui tecnologia para produção de cerveja em Macau. Tornou-se oficialmente uma ‘startup’ do Centro de Inovação e Empreendedorismo da Universidade de Macau desde Julho de 2019, tendo ganho vários prémios no território e na China continental, com especial enfoque na área da Grande Baía. O PONTO FINAL conversou com um dos sócios. Alison Tam formou-se, tal como os outros dois fundadores, na Universidade de Macau. O projecto, revelou ao nosso jornal, foi vencedor do Concurso Regional de Empreendedorismo de Macau “Troféu Um Milhão de Dólares” do Banco da China em 2020 e arrecadou o bronze no 4.º Concurso de inovação e Empreendedorismo Juvenil Guangdong-Hong Kong-Macau-Taiwan. De bar a cervejeira, bastaram três anos.

Quando e como nasceu a “Funny Eye Brewing”?

Quando começámos a construir a Funny Eye Brewing em 2018, experimentámos muitas cervejas artesanais de diferentes regiões, naquela altura Macau não tinha cerveja artesanal e nem sequer uma cervejeira. Queríamos criar uma cerveja que representasse Macau, e hoje temos a primeira e única cervejeira artesanal do território. No primeiro capítulo da nossa história, fizemos o nosso próprio carrinho de venda ambulante e começámos a vender nas ruas. Desenvolvemos a nossa selecção de cervejas artesanais. Hoje, temos uma loja aberta ao público – a “Funny Eye Tasting Room” – e uma cervejeira. Conquistámos tudo a partir das nossas origens humildes, enquanto empurrávamos o nosso carrinho de rua.

Foi muito importante para a sua empresa mudar a cervejeira de Hong Kong para Macau?

Sim, é muito importante para nós fazer cerveja em Macau. A razão pela qual criámos a cerveja “Funny Eye” é porque queremos fazer cervejas que pertençam a Macau. A maioria das cidades têm as suas próprias cervejas de identidade que apresentam a sua própria cultura única. Queremos mostrar aos outros a forma como pensamos Macau e escolhemos a cerveja como nosso meio de comunicação. Além disso, queremos quebrar o estereótipo sobre Macau. Para nós, Macau não é apenas uma cidade turística e de jogo. É uma cidade multicultural com pessoas maravilhosas. A “Funny Eye” não é apenas uma marca local, é uma cervejeira local.

Porquê cerveja? E porquê cerveja artesanal?

Para explicar a razão pela qual escolhemos cerveja, tenho que voltar ao início da história. A “Funny Eye” é fundada por três jovens, Lucas, Alison e Crystal. Todos nós da Universidade de Macau. Alison e eu éramos companheiras de quarto, e o Lucas era nosso amigo desde o primeiro ano. Ele também apresentou-nos o conceito de cerveja artesanal, e no final todos nos apaixonámos por essa cerveja. Somos três inovadores, pessoas que gostam de explorar coisas novas, não gostamos de comodismos. A principal característica da cerveja artesanal é baseada na tradição da fermentação para criar novos sabores. Achamos que temos a mesma característica que a cerveja artesanal. Estamos sempre dispostos a explorar o desconhecido.

Onde aprenderam a fazer cerveja?

Aprendemos a técnica de fabricação de cerveja em Hong Kong.

Ser um pioneiro é uma responsabilidade?

A filosofia da nossa empresa é criar, impactar, criar. Esperamos poder inspirar as pessoas a serem quem são. Criámos a nossa própria história e valor com base naquilo que somos. As pessoas não podem ter medo de serem únicos, de serem quem realmente são. Acreditamos que somos o nosso maior competidor, porque estamos sempre a motivarmo-nos a ser melhores.

As licenças em Macau são sempre um problema. Há muita burocracia e sempre atrasa todo o processo, o que para quem está a começar é uma perda de tempo e dinheiro. Vocês têm esperança de receber uma licença permanente rapidamente?

Sim, esperamos poder ter uma licença permanente. Mas, na verdade, o Governo incentiva os jovens a começarem os seus próprios negócios e eu assumo que nos ajudou muito quando começámos o processo de licenciamento. Ensinaram-nos o passo-a-passo, que na verdade reduziu o tempo do processo.

Qual é a sua capacidade de produção?

Cerca de 38 mil litros por mês.

Para além do negócio, a “Funny Eye Brewing” acaba por promover Macau e diversificar um pouco a economia, à sua escala. Concorda?

Sim, é também a principal razão pela qual começámos a fazer cerveja artesanal em Macau.

Não se incomoda que Hong Kong esteja sempre à frente de Macau em várias coisas, ou seja, poderia já ter havido quem tivesse criado uma marca de cerveja artesanal em Macau, mas não o fez.

Acreditamos que ainda temos muito a aprender. Estamos dispostos a aprender mais com os que já fizeram algo antes, mas, ao mesmo tempo, acreditamos que temos uma característica única.

Já têm parcerias locais?

Além de estar comprometida com a fabricação de uma variedade de cervejas interessantes, a “Funny Eye Brewery” também está ansiosa para cooperar com diferentes culturas industriais em Macau e além das fronteiras, no sentido de crescer e criar possibilidades interessantes. Pensamos que, combinando as características das duas partes, desenvolver em conjunto uma nova cerveja ou evento é o caminho a percorrer.

Em diversas entrevistas recentes, vocês assumem que desejam exportar a cerveja para toda a área da Grande Baía, incluindo Hong Kong e Taiwan. Acha que Portugal pode ser um alvo no futuro, já que é um país com uma tradição muito forte em cerveja artesanal?

Sim, claro. Portugal é um alvo. As nossas cervejas não são como uma cerveja artesanal tradicional. É mais aquilo a que chamamos de cerveja artesanal de fusão. Insistimos numa cultura de cerveja Ocidental mesclada com a cultura Oriental do chá. Ao misturar um chá tradicional, frutas secas, flores secas e ervas chinesas, estamos a redefinir o padrão da cerveja. Queremos muito ser a única cerveja ao estilo chinês, se é que podemos dizer. Acho que isso, essa especificidade, pode atrair pessoas a experimentar.

Qual foi o vosso investimento total em dinheiro até agora?

Investimos cerca de três milhões de patacas.

Quais são os vossos projectos para o futuro imediato?

Em 2021, irá o crescimento da empresa irá centrar-se, exclusivamente, no seu desenvolvimento em Macau, abrangendo o mercado do território, bem como na promoção na restauração e restante indústria hoteleira.