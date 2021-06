Parque Vitória em Hong Kong vazio pela primeira vez em 32 anos

Fotografia: EPA/JEROME FAVRE

Qualquer iniciativa para assinalar a data é proibida na China, embora, no passado, tenha sido “tolerada” na região vizinha de Hong Kong. No entanto, depois de Pequim assumir em 2020 o controlo a antiga colónia britânica, terminaram todas as formas de oposição e a vigília à luz de velas ficou proibida.

A polícia chinesa montou três cordões em redor do parque e bloqueou o acesso, parando e revistando todos os que se aproximassem, ao mesmo tempo que, utilizando altifalantes, pediam às pessoas das ruas adjacentes para não se deslocarem para o local. Face à impossibilidade de se reunirem no Parque Vitória, vários residentes de Hong Kong encontraram outras maneiras de marcar o aniversário.

Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), por toda a cidade, à hora prevista para a vigília, viram-se pequenas luzes nas ruas e nas janelas, quer de velas quer das lanternas de telemóvel. Outras pessoas participaram em serviços religiosos em diferentes igrejas, que tinham anunciado que estavam a abrir as portas para assinalar a data. “Não sou católica e normalmente não venho à igreja, mas queria estar lá nesta ocasião, acho importante comemorar este acontecimento”, explicou à AFP uma jovem que se apresentou simplesmente como Beth.

Quarta-feira passada, uma das líderes do movimento pró-democracia de Hong Kong foi detida, por razões de ordem pública. A advogada, de 37 anos, é um dos vice-presidentes da Aliança de Hong Kong, que organizava todos os anos a vigília. As autoridades de Hong Kong encerraram também o museu dedicado a Tiananmen e a polícia mobilizou cerca de sete mil agentes nas ruas para impedir qualquer concentração ilegal para assinalar a data.