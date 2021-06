Macau comemorou Dia Mundial do Ambiente

FOTOGRAFIA: DSPA

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) realizou este sábado, na Praça da Amizade, o “Festival para comemorar o Dia Mundial do Ambiente 2021 entre Guangdong-Hong Kong-Macau”, com a finalidade de divulgar a conservação energética e a redução das emissões e de resíduos, entre outras mensagens sobre a protecção ambiental. Na ocasião, também realizaram-se, entre outras, a cerimónia de doação das “taxas de sacos de plástico” cobradas, bem como a cerimónia de lançamento e entrega de prémios da nova actividade “Valorizar os alimentos é muito fácil”.

Este evento foi organizado conjuntamente pela DSPA e pelos departamentos de protecção ambiental de 11 províncias/cidades e regiões administrativas especiais da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, e contou com a colaboração e apoio de perto de 40 serviços públicos, associações, instituições, entre outros.

Durante o seu discurso, o director da DSPA, Raymond Tam, referiu que, para além da liderança do Governo nos trabalhos de protecção ambiental, também é necessária a cooperação de todos os sectores da sociedade. Nos últimos anos, a DSPA tem vindo a expandir, activamente, a rede de reciclagem nas zonas comunitárias, tendo o número total dos vários tipos de pontos de recolha já ultrapassado 3300. Tendo como preocupação o facto de os resíduos alimentares representarem cerca de 30 a 40 por cento do total de resíduos sólidos urbanos, promover a valorização dos alimentos e a reciclagem dos resíduos alimentares serão trabalhos prioritários no futuro.

A DSPA anunciou ainda diversas actividades. “Desligar as luzes durante 1 hora” da “Série de Actividades do Dia Mundial do Ambiente 2021” realizar-se-á a 7 de Junho. A actividade “Vestuário Informal de Verão – Vamos Todos Conservar Energia!” terá lugar de 8 de Junho a 31 de Agosto e o Sorteio da Actividade de “Poupança de Energia – Acção de Conservação de 5% de Energia” será realizado entre Julho e Outubro.