Limite de idade para vacinas BioNTech reduzido para 12 anos

FOTOGRAFIA: EPA

A idade permitida para a administração da vacina de mRNA Covid-19 da BioNTech foi reduzida de 16 para 12 anos, anunciaram os Serviços de Saúde na passada sexta-feira. A decisão foi tomada após revisão e análise de dados de ensaios clínicos relativos à administração desta vacina na faixa etária dos 12 aos 15 anos, obtidos por órgãos de fiscalização como a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) britânica e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos da América.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus considerou que a vacina de mRNA tem sido inoculada, em grande escala, em todo o mundo, a centenas de milhões de doses em pessoas com mais de 16 anos de idade o que demonstra boa segurança e eficácia. Os ensaios clínicos em pessoas com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos também revelam boa segurança e eficácia.

“Apesar das crianças sofrerem de menor risco de contrair doença grave ou morte após serem infectadas com a COVID-19, esse risco não pode ser ignorado se viajarem para uma área de maior risco. Aliás, as crianças após infecção são mais susceptíveis à transmissão da doença na escola e propagar o vírus aos adultos em casa, especialmente idosos e pacientes com doenças crónicas, pelo que a vacinação das crianças tem benefícios importantes”, pode ler-se ainda no comunicado do centro.

A joint-venture Pfizer-BioNTech que criou a vacina também já assumiu publicamente que, a qualquer momento, o fármaco poderá estar disponível para crianças dos cinco aos 11 anos já no final deste Verão. Os Serviços de Saúde vão, deste modo, alterar a idade aplicável para a inoculação da vacina supracitada de acordo com os procedimentos estabelecidos após todas as informações detalhadas estiverem disponíveis.