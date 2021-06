Ho Iat Seng olha para Universidade de Fudan como possível solução para falta de talentos em Macau

FOTOGRAFIA: GCS

De visita a Xangai, o Chefe do Executivo e a comitiva de Macau passaram pela Universidade de Fudan. Na ocasião, Ho Iat Seng assinalou a necessidade de Macau ter um plano para a formação de quadros qualificados e considerou ainda que aquela instituição é “um local adequado para essa formação”. O Chefe do Executivo voltou a dizer que o objectivo de Macau é o desenvolvimento em quatro indústrias: a da saúde, financeira, tecnológica e cultural. Foram também partilhadas ideias sobre o desenvolvimento da comunicação social.

Uma comitiva do Governo de Macau está de visita a Xangai e no sábado o Chefe do Executivo foi à Universidade de Fudan para ter um encontro com Xu Ningshen, presidente da instituição. Segundo um comunicado divulgado após a visita, Ho Iat Seng começou por destacar os esforços de Macau na prevenção da epidemia na região e focou-se depois no tema dos quadros qualificados.

Ho Iat Seng indicou que, devido à pandemia, o Governo da RAEM está ainda mais focado no desenvolvimento diversificado da economia, com foco na indústria da saúde, financeira, tecnológica e cultural. No entanto, o líder do Governo notou que Macau “peca pela carência de quadros qualificados para o efeito”, sendo necessário um plano a longo prazo para a formação de talentos.

O Chefe do Executivo apontou mesmo para a Universidade de Fudan como resposta para a formação de quadros qualificados dizendo que, “enquanto instituição de ensino superior proeminente na área, é um local adequado para essa formação, tendo já formado muitos quadros do país”. Ho sublinhou ainda que, neste momento, existem estudantes da RAEM a frequentar a instituição de ensino e fez votos para que esta continue a formar quadros que possam corresponder ao desenvolvimento económico de Macau.

Por sua vez, o presidente da Universidade de Fudan notou que Macau desempenha um papel relevante na integração na conjuntura do desenvolvimento nacional, enquanto cidade central da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Nesse sentido, Macau deve, segundo Xu Ningshen, acelerar o impulso da construção da zona de cooperação aprofundada Guangdong-Macau em Hengqin, e empenhar-se na participação activa no grande ciclo económico do país e na integração na conjuntura do desenvolvimento nacional.

Xu Ningshen sublinhou também a importância dada pelo Governo de Macau à Universidade de Fudan, que é, para si, “um marco importante para o início do intercâmbio e cooperação entre as partes”. O presidente da instituição de ensino superior lembrou que a universidade já tem uma ligação forte a Macau, com o número de alunos de Macau a crescer a cada ano lectivo e totalizando já 140.

O responsável acrescentou que a Universidade de Fudan tem mantido ainda uma cooperação a vários níveis com as instituições de ensino superior da RAEM. Xu Ningshen afirmou que a universidade vai continuar a colaborar com o Governo de Macau em domínios como a saúde e vida da população, desenvolvimento socioeconómico e intercâmbio cultural. O comunicado do Governo acrescenta que, na reunião, os membros da delegação de Macau partilharam ideias com o presidente da Universidade de Fudan relativamente às áreas que o Executivo de Macau quer desenvolver – área financeira, cultural, turística e económica – e também no que toca ao desenvolvimento da comunicação social.

A.V.