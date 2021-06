Vigília acontece apenas na internet para não comprometer outros democratas

Ng Kouk Cheong e Au Kam San

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen vai ser realizada hoje, pelas 20 horas, no escritório de Au Kam San e Ng Kuok Cheong, na Calçada de Santo Agostinho. A vigília vai ser transmitida em directo através da página de Facebook dos deputados. A decisão da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia foi anunciada ontem, ainda antes de ser conhecida a decisão do Tribunal de Última Instância (TUI), que ditava que a vigília não se poderia realizar no Largo do Senado.

Na sala só vão estar os dois democratas, sendo vedada a entrada a outros interessados. A medida, explicou ontem Ng Kuok Cheong, serve para proteger os restantes democratas: “Para que qualquer tipo de condenação política relativamente à participação na vigília seja feita sobre mim ou sobre o Au Kam San, não a outras pessoas”.

No ano passado, a vigília já se tinha realizado no escritório da Calçada de Santo Agostinho, mas foi permitido que outros democratas se juntassem à homenagem pelas vítimas de Tiananmen. Há um ano ocorreram ataques informáticos à transmissão online da vigília. Este ano, Ng Kuok Cheong disse que a associação democrata tentou melhorar os procedimentos.

Scott Chiang também esteve presente na conferência de imprensa dos democratas. Ao PONTO FINAL, o candidato às próximas eleições legislativas comentou que a nega da polícia para a realização da vigília “não tem fundamento”. Antes de ser conhecido o veredicto sobre o recurso apresentado ao TUI, Scott Chiang já dizia: “Para ser honesto não estou à espera que a decisão do TUI me surpreenda por razões óbvias”.

Será que nunca mais se vai realizar a vigília pelas vítimas de Tiananmen no Senado? “Se olharmos para a história, qualquer império, independentemente do seu poder, eventualmente colapsa”, respondeu Scott Chiang, concluindo: “As opressões não podem durar para sempre, por isso, mantemos a nossa consciência e esperamos pelo melhor”.

A.V.