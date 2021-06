TUI nega vigília por considerar que é um ataque “inadmissível” à República Popular da China

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Tribunal de Última Instância (TUI) rejeitou ontem o recurso apresentado por Au Kam San, que discordava da decisão da polícia ao negar a vigília pelas vítimas de Tiananmen. O TUI considerou que a vigília de Macau dá palco a um “planeado e deliberado ataque e insulto” à República Popular da China e que isso é “claramente inadmissível e de necessário repúdio”. É a primeira vez em mais de três décadas que a vigília é considerada ilegal.

Foi rejeitado ontem pelo Tribunal de Última Instância (TUI) o recurso apresentado por Au Kam San, presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, que pedia que o tribunal revertesse a decisão do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). O TUI concordou com os argumentos da polícia e, pela primeira vez desde 1989, a vigília não se vai realizar por motivações políticas.

O acórdão do TUI foi conhecido na tarde de ontem, a 24 horas do evento. Os juízes começam por justificar a decisão, dizendo que “invocar-se o direito – fundamental – à ‘reunião e manifestação’ para cobertura (e palco) de um planeado ataque e insulto a autoridades, entidades e instituições do Governo Central da República Popular da China” viola “grosseiramente” a “honra, dignidade, respeito e consideração que lhes é devido”. Isto é, na opinião do TUI, “claramente inadmissível e de necessário repúdio”.

O colectivo de juízes do TUI – José Dias Azedo, Sam Hou Fai e Song Man Lei – seguem a linha de raciocínio do CPSP, que tinha argumentado que os termos e imagens utilizados na vigília são censuráveis. Para o TUI, “o recurso a expressões como ‘terror’, ‘massacre’ e ‘matança’ (e outras)”, implicam “(no mínimo), a causa da morte de um grande número de pessoas com ‘crueldade e desprezo’ e com ‘intenção do seu extermínio’”, e isso faz com que sejam “inadmissíveis em qualquer espécie de evento público”, implicando um “evidente excesso” no exercício do direito de reunião e manifestação.

A decisão dos juízes do TUI indica também que a vigília de Macau tem o “claro propósito de incitar, incendiar e instigar” à “oposição” e ao “derrube” das autoridades do Governo Central. Esta é, dizem os juízes, uma “conduta que ultrapassa o aceitável”.

O TUI refere-se também ao facto de a vigília ter sido considerada legal ao longo dos últimos 32 anos e só agora ser vista como ilegal. Os juízes concedem que se pode invocar o princípio da “continuidade do modo de vida e maneira de viver”, consagrado na Lei Básica de Macau.

“Este é – certamente – um ponto de vista”, lê-se no acórdão, que de seguida contrapõe dizendo que a vigília constitui “uma evidente prática de ilicitudes que integram, nomeadamente, um sério risco de graves violações de dispositivos legais do Código Penal. “O mesmo [princípio] não pode, de forma alguma, significar, ou implicar, considerações no sentido de se permitir a ‘impunidade” e ‘irresponsabilidade’ de condutas abusivas e ofensivas (de natureza explicitamente criminal)”. Isto porque, diz o TUI, “a prática, ainda que contínua e reiterada de uma ilegalidade, não a transforma em legalidade”.

À nega de cariz político, juntou-se a nega de cariz sanitário. Após a entrega do aviso prévio para a realização da vigília, a polícia disse também que o evento poderia colocar em causa os esforços de prevenção da epidemia em Macau. Este foi o argumento já utilizado para rejeitar a vigília do ano passado e, tal como aconteceu no ano passado, o TUI veio este ano secundar a opinião.

O TUI este ano remete para a justificação do ano passado. Em 2020, o colectivo de juízes indicou que, apesar de não ter surgido um “fenómeno óbvio de transmissão comunitária em Macau”, “não é possível ter a certeza de que não há nenhuma pessoa infectada na comunidade”.

“Em face do que se deixou expendido, em conferência, acordam negar provimento ao recurso”, diz a decisão do colectivo de juízes do TUI. No entanto, o juiz relator do acórdão, José Dias Azedo, acrescentou uma declaração, para dizer que, não obstante da decisão, “cremos que se podia avançar para uma solução no sentido de se permitir a pretendida ‘reunião/manifestação’ desde que expurgada de todos os seus ‘elementos abusivos e ofensivos’”.