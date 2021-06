Tribunal indefere recursos de condenados no caso IPIM

Ilustração de Rui Rasquinho

Um tribunal de Macau informou ontem que indeferiu os recursos de vários condenados no caso de fraude na gestão de pedidos de imigração, processos da alçada do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Entre os recursos, o Tribunal de Segunda Instância (TUI) indeferiu os do antigo director adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM, Miguel Ian, e de um empresário que organizava o esquema da imigração por investimentos relevantes. Miguel Ian tinha sido condenado a uma pena de prisão efectiva de quatro anos por falsificação de documentos. Já o empresário, a 18 anos, por associação criminosa e falsificação de documentos.

Na passada semana, o TUI já tinha dado a conhecer a análise dos recursos de dois dos 26 arguidos mais mediáticos: a ex-vogal executiva do IPIM Glória Batalha e o antigo presidente da entidade responsável por analisar os pedidos de imigração por investimentos relevantes e de imigração por fixação de residência dos técnicos especializados.

O TUI determinou que Jackson Chang, à frente do IPIM até 2018, deverá ser novamente julgado em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, dos quais tinha sido ilibado. O antigo presidente tinha sido condenado a uma pena de prisão efectiva de dois anos por violação de segredo e inexactidão dos rendimentos.

Chang estava acusado de quatro crimes de corrupção passiva para acto ilícito, seis de branqueamento de capitais, três de abuso de poder três de inexactidão na declaração de rendimentos e ainda de associação criminosa e violação de segredo. Glória Batalha, que tinha sido condenada a uma pena de prisão efectiva de um ano e nove meses por um crime de abuso de poder e dois de violação de segredo, foi agora absolvida pelo TUI.