Sucesso do The Londoner deve determinar investimentos futuros

The Londoner Macao

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A afirmação é do director-executivo da Las Vegas Sands, Rob Goldstein, que espera que a nova coqueluche do grupo possa trazer modernização a outras propriedades de Macau, inclusive o Venetian.

O sucesso ou fracasso do The Londoner Macao, bem como do Four Seasons, pode ditar a realização de obras de remodelação semelhantes noutras propriedades da Sands China no Cotai Strip, inclusive do maior casino do mundo: o Venetian.

As afirmações foram proferidas pelo presidente e director-executivo da Las Vegas Sands, Rob Goldstein, durante a 37.ª Conferência Anual de Decisões Estratégicas de Bernstein esta semana, na qual se discutiu a recuperação da empresa pós pandemia de Covid-19 e os planos de expansão futura após a recente venda de activos em Las Vegas que renderam 52 mil milhões de patacas.

Goldstein já tinha dito anteriormente que o grupo tem em mente a possibilidade de investimento em Macau na ordem das 80 mil milhões de patacas, numa altura em que o The Londoner está a curtos passos de ficar concluído.

Com sucesso garantido, assume Goldstein, o grupo ficaria mais à vontade para fazer mudanças em propriedades como o Venetian ou o Parisian, assumiu o presidente da Las Vegas Sands. “Espero que tenhamos um desempenho tão bom no Four Seasons e no Londoner que queiramos voltar e gastar mais dinheiro em Macau. É sempre bom remodelar e trazer coisas novas.”

Goldstein reiterou que o grupo acredita “muito” em Macau. “O Parisian, por exemplo, é um produto de muito sucesso. Poderia ser melhor? As coisas sempre podem ser melhores”, constatou.

“Se o Londoner se tornar referência e o Four Seasons se comportar como esperamos, não há nada que impeça que não pensemos em remodelar o Venetian, torná-lo melhor, porque um produto que facturou 48 mil milhões de patacas antes da pandemia não pode ser mau, mas há sempre espaço para melhorar”, assumiu Goldstein.

O executivo da Las Vegas Sands está esperançoso que o The Londoner chegue aos patamares de sucesso do Venetian ou do Parisian. A oferta de um produto londrino, nota Goldstein, “tem tudo para ser um grande sucesso”.

Em Maio, numa conversa com jornalistas, o presidente da Sands China, Wilfred Wong, reiterou que o The Londoner deverá estar totalmente pronto até, máximo, Janeiro de 2022, muito por culpa da sua fachada que terá uma réplica do famoso relógio londrino, Big Ben, e de uma arena para espectáculos que terá seis mil lugares disponíveis.

A empresa, depois de alguns atrasos devido à pandemia de Covid-19, pretende lançar o projecto Londoner Court a tempo da semana dourada do feriado do Dia Nacional da China, em Outubro.

O Londoner Court é um hotel com 370 quartos dentro do complexo The Londoner. Outras instalações dentro do complexo também serão lançadas em diversas fases ao longo do ano até Janeiro de 2022, notou o presidente da concessionária local.

A primeira fase do The Londoner foi inaugurada em Fevereiro deste ano. O empreendimento é uma renovação do Sands Cotai Central que pretende oferecer o melhor da história e cultura britânicas, juntamente com uma experiência de hospitalidade tradicional, mas contemporânea. Toda a renovação representa um investimento de 15,2 mil milhões de patacas.

G.L.P.