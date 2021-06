Os princípios do fabrico do “chá do cogumelo” num workshop organizado pela Bombooch Kombucha

Alyson Lundstrom

No dia 12 deste mês, a Bombooch Kombucha vai realizar um workshop intitulado “Learn, Sip, Brew”. A iniciativa visa ensinar os participantes a dominar a arte de produção de kombucha caseira, partilhando a história, receitas e técnicas desta bebida.

A Bombooch Kombucha vai realizar um workshop intitulado “Learn, Sip, Brew”, que em português significa “Aprendizagem, prova e fermentação”. A iniciativa vai ter lugar a dia 12 deste mês. Bombooch é a primeira e única fábrica de kombucha, com licença de produção, a operar em Macau. Já conhecida e reconhecida pela população do território, a companhia de fermentação, fundada por Alyson Lundstrom, tem sido participação assídua nos eventos de bem-estar e focados na saúde em Macau.

No dia 12 de Junho, a companhia vai organizar um workshop na Torre de Macau que ensinará os participantes a dominar a arte de produção de kombucha caseira, partilhando a história, receitas e técnicas desta bebida milenar de processo muito semelhante ao da cerveja, no uso do fermento e dos processos de fermentação também. Esta iniciativa deriva da participação da companhia no ‘Dia Global do Bem-estar’, que além da Bombooch, terá também a participação de várias outras PMEs locais.

“Este é o sexto ano em que participamos no ‘Dia Global do Bem-estar’ e cá continuamos desde 2015”, começou por explicar ao PONTO FINAL Alyson Lundstrom. “Já abordámos vários tipos de temas no passado, até demos palestras sobre saúde digestiva que se concentraram nas fezes”, assinala entre risos. “A aparência das fezes poder dizer muito acerca da sua saúde. Também já fizemos workshops de kombucha e outras conversas sobre o bem-estar, esta não é a primeira vez. Porém, já não o fazemos desde 2019 por causa da pandemia, e por isso estou super entusiasmada”, refere.

Este ano, a participação da Bombooch no evento da Torre de Macau vai ser muito mais interactivo, explica a fermentadora. “Queremos oferecer uma experiência no ‘stand’ Bombooch, onde vamos ter barris de kombucha e onde as pessoas podem passar e servir-se. Podem também comprar a bebida se quiserem, e depois também estaremos a ensinar um workshop de kombucha a que chamamos ‘Learn, Sip, Brew’, onde as pessoas aprenderão um pouco sobre a história dos alimentos fermentados, com algumas anedotas divertidas, e iremos explicar-lhes como os alimentos fermentados entraram na dieta principal de varias sociedades”, prosseguiu. “Depois vamos saborear e experimentar todo o tipo de kombucha com uma receita caseira que vou trazer e até oferecer a cada um dos participantes para levarem para casa, juntamente com um ‘scoby’ para fermentarem a sua própria kombucha”, adiantou. Vão também ser distribuídos pelos participantes t-shirts, sacos e outras mercadorias da marca.

Alyson Lundstrom sublinhou que este vai ser um workshop prático, onde as pessoas vão poder tocar, cheirar e misturar chás. Em relação aos tipos de kombucha disponíveis no workshop, vão haver quatro e estes estarão também à venda no expositor. “Também vamos trazer connosco os nossos dois sabores sazonais, que são o ‘Thai Tea’ e ‘Bombagranite (açaí/ mirtilo)”, adiantou. Estes sabores estão disponíveis apenas três meses ao ano e estarão prontos provavelmente em Julho. “Portanto, este será um dos últimos meses em que as pessoas poderão obtê-los”, alerta a empresária.

No que concerne ao processo de produção da kombucha, a mestre de fermentação explica: “Todo o kombucha começa com três ingredientes simples, cultura de kombucha, que é uma combinação de bactérias e leveduras; um chá orgânico de boa qualidade, de fonte sustentável da China, e finalmente açúcar de cana não refinado”.

As receitas, apesar de serem simples em termos de ingredientes, o que faz o sabor da bebida destacar-se tem a ver com a pessoa individual e o “gosto da mão”. “É algo que a cultura coreana costumam referir, que entra em cada comida que se faz à mão, e por isso dizemos sempre que não importa se é o meu kombucha ou se é a tua kombucha, e se estamos a usar os mesmos ingredientes, o resultado final terá um sabor totalmente diferente, dependendo apenas de onde estás a fabricar, quem está a fabricar e como a tua cultura bacteriana se mistura com a própria cultura do kombucha” concluiu.