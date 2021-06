Macau promove gastronomia local em Xangai

A Semana de Macau em Xangai foi inaugurada ontem, com o objectivo de promover os elementos de “turismo +” de Macau, bem como a imagem de Macau enquanto cidade saudável, segura e apropriada para visitar.

No âmbito da promoção, entre hoje e 17 de Junho, terá lugar a actividade de divulgação da gastronomia de Macau intitulada “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” para mostrar o território enquanto Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia.

Numa iniciativa conjunta da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), do Hotel Bellagio by MGM Shanghai, e do MGM Macau, que conta ainda com a Macau Beer como entidade patrocinadora, a “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” realizou o seu jantar de lançamento anteontem, que teve no local uma demonstração culinária pelo chefe de Macau Lou Kam Meng e a presença da directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes.

A “Semana de Macau em Xangai – Promoção de Gastronomia Sabores de Macau” decorrerá no restaurante Café Bellagio com um menu especial. O cardápio foi concebido por dois chefes de restaurantes do MGM Macau, o português Tiago Reis e o chinês Lou Kam Meng, que idealizaram 12 pratos macaenses e portugueses.

Hoje, o chefe Lou participa também numa transmissão em directo através da Internet com líderes do sector do turismo e hotelaria, para apresentar os pratos típicos macaenses e portugueses, procurando-se através do forte apelo do líder de opinião de viagens, e da transmissão ao vivo, alcançar um público mais amplo, para promover a gastronomia única de Macau e atrair os visitantes da China continental a visitar Macau.

Macau foi designada Cidade Criativa da Gastronomia em 2017, e desde então o Governo da RAEM promoveu o plano de trabalho nesse sentido, ao promover essa especificidade. Este ano, o Executivo liderado por Ho Iat Seng irá apresentar ao Secretariado da Rede de Cidades Criativas da UNESCO o primeiro relatório de trabalho de Macau enquanto Cidade Criativa de Gastronomia.

A promoção de Macau em Xangai conta ainda com diversos expositores instalados na rua pedonal de Yuanmingyuan, em Waitanyuan, no distrito de Huangpu, onde se incluem a “Zona de Visão Geral e Eventos Turísticos de Macau”; “Zona do Património Mundial de Macau e do Património Cultural Intangível”, “GOODSHOP”; “Loja de Mak Mak”; “Zona de Eventos Desportivos de Macau”; “Zona de Comércio e Economia de Macau”; bem como a “Zona da Indústria Turística de Macau”, composta por empresas de turismo e lazer integradas e companhia aérea. No local haverá também Balcão de Informações Turísticas para fornecer informações turísticas sobre Macau.