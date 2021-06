Alunos de mestrado da Universidade de São José apresentam trabalhos na Creative Macau

Fotografia de Eduardo Martins/Arquivo

Aula aberta serve para que alunos, após findo o primeiro ano do mestrado, possam dar a conhecer ao público em geral, mas também à família e mundo académico, os seus melhores projectos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Alunos do Mestrado de Comunicação e Mídia (MCM) da Universidade de São José (USJ) apresentam, este sábado a partir das 14h30, os seus trabalhos numa aula aberta a ter lugar na Creative Macau.

O PONTO FINAL conversou um pouco com José Manuel Simões, coordenador do Departamento da Comunicação da USJ, que nos confessou que a aula aberta na Creative Macau – ideia tirada da cartola em 2017 -, é prática pouco comum no território. “É uma prática muito incomum fazerem-se aulas abertas em Macau. E até mesmo dentro da USJ não há algum outro departamento que o faça”, notou.

O evento intitulado “The Other” engloba as áreas da Produção de Mídia Audiovisual, Marketing & Comunicação Corporativa, Criatividade Sistemática e Empreendedorismo, Mídia, Sociedade e Cultura e ainda Relações Públicas & Gestão de Eventos. “Os alunos das diferentes áreas mostram ao público as suas criações mais notáveis. Há projectos de ficção e documentários, projectos de marketing, ética, culturas visuais, relações públicas e, claro está, não esquecendo o empreendedorismo”, explicou o professor.

A aula aberta terá como objectivo dar a conhecer os trabalhos criados durante o mestrado à comunidade local e ao mesmo tempo estimular a motivação individual para se envolver no mundo da comunicação, mídia e criatividade. “Nos primeiros anos quem assistia era, em grosso modo, a família e os amigos, bem como alguns académicos, não só da USJ, mas também de outras universidades do território”, disse José Manuel Simões.

Depois de um ano em que, devido à pandemia, apenas alunos e professores puderam estar presentes no evento, o coordenador do Departamento da Comunicação da USJ exultou os alunos a promover mais e melhor a edição deste ano. “A ideia é ter um público bem mais vasto do que simplesmente a família e o mundo académico. Nesse sentido, incentivámos os alunos a passar a palavra nas suas redes sociais e outras redes de contactos, para ver se o tão famoso ‘boca-a-boca’ de Macau funciona e teremos uma casa cheia este sábado.”

De acordo com a nota de imprensa enviada pela USJ às redacções, “o Mestrado de Comunicação e Mídia já é uma referência académica local, combinando visão, inovação e tradição”. “A componente teórico-prática do mestrado, mas também da licenciatura, faz com que estejamos na vanguarda do que melhor se faz internacionalmente”, referiu José Manuel Simões.

A Faculdade das Artes e Humanidades da USJ e a Creative Macau mantêm uma longa parceria com o objectivo de apoiar a RAEM nos seus aspectos culturais, artísticos e mediáticos. “É uma ligação de longa data. Na Creative Macau já fazemos, anualmente e há muito tempo, a tradicional exposição dos melhores trabalhos da licenciatura. Este evento de sábado é um pouco diferente, pois é efémero. Não é uma exposição que pode ali ficar para ser observada. Acontece e depois acabou”, concluiu o académico.