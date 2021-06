Sulu Sou quer saber porque é que autoridades só alertaram para inundações durante a madrugada

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Após a chuva intensa que se fez sentir ao longo de terça-feira, o deputado Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita para questionar o Governo sobre o aviso tardio de ocorrência de inundações. O democrata quer um mecanismo de alerta mais eficaz para casos de eventuais inundações rápidas provocadas pela chuva.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de várias zonas da cidade terem ficado inundadas devido à intensidade da chuva que se abateu na cidade ao longo de terça-feira, Sulu Sou criticou o facto de o primeiro alerta dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) ter surgido pelas 2h30 da madrugada, horas depois de ter surgido um alerta de que apenas trovoada iria atingir o território.

Numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo, o democrata lembrou que o nível de precipitação registado na terça-feira foi o maior desde que há registos, ou seja, desde 1952. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) indicaram também que se verificou a segunda maior precipitação horária desde 1964.

“Muitas zonas do Porto Interior, Areia Preta, Ilha Verde, Mong Há e Taipa ficaram transformadas num pântano”, indicou Sulu Sou, pedindo que o Governo dê explicações “completas e honestas sobre a situação”.

O deputado aponta que “a chuva intensa e contínua nas primeiras horas de 1 de Junho apanhou de surpresa os residentes em zonas baixas e causou danos em bens e veículos”. E questiona: “Irá a Administração informar a Assembleia Legislativa porque é que o primeiro aviso de inundação nas zonas baixas só foi dado às 2h45 do dia 1 de Junho, após ter sido dado um alerta às 19h50 do dia 31 de Maio, de que uma zona de trovoada iria afectar Macau nas duas horas seguintes?”.

Sulu Sou enumerou algumas das ruas mais afectadas pelas inundações de terça-feira e perguntou quais as razões para que isso tivesse acontecido. Além disso, o democrata interrogou as autoridades sobre quais as medidas específicas que serão tomadas para melhorar a capacidade de prevenção de inundações das ruas referidas.

O democrata também questionou o Governo sobre o funcionamento das estações de bombeamento de águas pluviais no Porto Interior, que, na sua opinião, “não ajudou a resolver o problema”. O Chefe do Executivo já tinha sido questionado sobre isso na terça-feira, à margem da abertura em pleno do Museu do Grande Prémio. Ho Iat Seng lembrou que o sistema está em fase experimental.

Ho Iat Seng comentou as inundações na terça-feira para dizer que “a tempestade às primeiras horas da manhã não só inundou Macau como também causou inundações em Zhuhai, onde a água deixou submersos diversos automóveis”. “Choveu muito. Felizmente, em Macau, não ocorreu uma maré alta e a água pode baixar mais rapidamente”, comentou o Chefe do Executivo.

Dados divulgados pelas autoridades revelavam que três pessoas teriam ficado presas num canteiro de obras na Travessa do Almirante Sérgio por volta das 5h da manhã de terça-feira devido ao desabamento de uma parede. Ninguém ficou ferido ou necessitou de assistência médica. Outros deslizamentos de terras ocorreram na Calçada do Bom Porto e na Taipa Pequena perto dos Jardins de Lisboa, com os bombeiros a serem chamados ao local. As inundações, notou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), causaram danos nas entradas e saídas do parque de estacionamento da Praça de Ferreira do Amaral.