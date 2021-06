Ministério Público foi a Pequim trocar impressões sobre segurança nacional

Uma delegação do Ministério Público (MP) de Macau foi a Pequim para visitar a Comissão Nacional de Supervisão, o Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular, o Ministério de Segurança Pública e o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho do Estado. A delegação foi liderada por Ip Son Sang, procurador da RAEM.

Esta delegação, indica uma nota divulgada ontem, esteve em Pequim para trocar impressões com os responsáveis do continente acerca da defesa da segurança nacional no âmbito das actividades jurisdicionais entre o interior da China e Macau, bem como sobre a garantia da estabilidade social. Outro tema em cima da mesa foi a cooperação mútua sobre as diferentes actividades jurisdicionais entre o interior da China e Macau.

De acordo com o comunicado do MP, durante a visita, os responsáveis de Macau indicaram que “desde o retorno de Macau à Pátria, sob a direcção correcta do Governo Popular Central e o apoio forte do Interior da China, a RAEM tem vindo a interpretar e implementar, de forma precisa e plena, o princípio “Um País, Dois Sistemas”, mantendo-se firme na defesa da autoridade da Constituição e da Lei Básica e na governação de acordo com a lei”.

Zhang Jun, procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular, disse na ocasião que espera que os órgãos jurisdicionais dos dois locais aprofundassem o reforço do intercâmbio judiciário em matéria penal e intensificassem a cooperação no âmbito da prestação de serviços, com o objectivo de garantir a construção da zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e de reforço da cooperação entre a Província de Guangdong e Macau em Hengqin, a promoção da informatização, bem como a aprendizagem, intercâmbio e formação dos trabalhadores na área jurisdicional.

O procurador de Macau concluiu garantindo a implementação do princípio “Macau governado por patriotas”, “para que a RAEM melhor se integre no desenvolvimento nacional mediante recurso aos meios jurídicos, no sentido de cumprir as atribuições legais para salvaguardar a prosperidade e a estabilidade de Macau a longo prazo”.