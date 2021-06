IFT pretende aumentar oferta de cursos em 2023

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A novidade foi avançada pela presidente do instituto de ensino superior, Fanny Vong, durante a cerimónia de graduação deste ano. Aposta nas novas tecnologias no sector é o caminho a seguir.

O Instituto de Formação Turística (IFT) está a criar condições para que no ano lectivo de 2022/2023 possa ter na sua carteira de ofertas cursos relacionados com as novas tecnologias na área do turismo e da hotelaria, revelou a presidente da escola superior durante a cerimónia de graduação deste ano que teve lugar ontem no Pavilhão Desportivo do Tap Seac.

“Vamos ter um novo curso de pós-graduação e um novo mestrado sobre tecnologias inteligentes para turismo e hotelaria, porque vemos uma tendência e procura crescentes nesse mix entre turismo e tecnologia. É comum vermos em todos os sectores do turismo, quer seja em hotelaria ou na alimentação, que há um aumento das aplicações tecnológicas, operações ou até na gestão dessas áreas. Sentimos que há necessidade dos nossos estudantes se manterem a par das mudanças na indústria, e esta é, de facto, uma grande mudança”, afirmou Fanny Vong aos jornalistas no final do evento, que revelou que já estão a ser tratadas as burocracias e autorizações necessárias para que os cursos possam arrancar.

A presidente do IFT falou ainda dos desafios que a instituição se depara desde o início de 2020, altura em que a pandemia de Covid-19 eclodiu. Fanny Vong admitiu que tem sido muito complicado contratar professores e outros profissionais essenciais na vida de uma instituição de ensino superior. “Há professores que estão em Macau e não puderam ver as suas famílias, entretanto, mas o contrário também se verifica, ou seja, tem sido muito complicado poder contratar no exterior”, admitiu.

Muitos estudantes estão em aulas virtuais desde que a pandemia tomou conta do nosso dia-a-dia. Muitos até não marcaram presença na sua cerimónia de graduação que teve lugar ontem e houve até outros que não conseguiram terminar os estágios no exterior. “Há muitas limitações, mas também temos de ver isto como um desafio para fazer melhor e diferente”, notou ainda a presidente do IFT.

Na cerimónia de ontem, presidida pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, graduaram-se 416 estudantes incluindo licenciaturas e mestrados. Alguns estudantes, referiram na cerimónia, já conseguiram colocação no mercado de trabalho.

No seu discurso, Elsie Ao Ieong, que não de disponibilizou a falar aos jornalistas, enfatizou os anos de contribuição do IFT para o cultivo de talentos para a indústria do turismo de Macau. “Apesar de muitos desafios que surgem com a pandemia de Covid-19, o Governo da RAEM tem persistido na implementação da política de desenvolver Macau através do cultivo e importação de talentos”.

A governante lembrou que o IFT tem de crescer em consonância com a prioridade dada para a área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, que está determinada a desenvolver-se como um destino turístico de classe mundial. “O IFT tem de continuar a optimizar a construção de disciplinas, a centrar-se nas necessidades de Macau e da Grande Baía, bem como continuar a desempenhar o seu papel de liderança na educação para o turismo, numa tentativa de lutar pelo desenvolvimento sustentável da sociedade”.