Estudante ficou com a conta a zero após burla por telefone

Uma estudante do ensino superior foi burlada por um homem que a contactou por telefone alegando ser funcionário de uma empresa de correio rápido. Com o pretexto de que haveria algo suspeito na sua encomenda da plataforma Taobao e na sua conta bancária, o homem convenceu a jovem de 20 anos a transferir-lhe todo o dinheiro que tinha. A jovem acabou por fazer queixa à policia apenas quando o burlão insistiu em pedir dinheiro uma segunda vez.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 1 de Maio, uma jovem estudante chinesa de 20 anos recebeu um telefonema de um homem que alegava ser funcionário de uma empresa de correio rápido da China continental. O suposto funcionário informou-lhe que sabia que a mulher teria adquirido uma encomenda na plataforma Taobao, porém, estar ter-se-ia desviado devido a certos problemas que não conseguiu explicar claramente. Afirmou também que haveria algo suspeito na transacção que fez na compra dessa encomenda e que o caso se encontrava em investigações com as autoridades do continente.

A jovem, assustada com o que ouviu do suposto funcionário, receou ter sido vítima de roubo de identidade e acreditou nas alegações do homem, que lhe pediu posteriormente para fornecer todos os seus dados pessoais, como o seu nome, o número de identificação e da sua conta bancária.

Depois de ter fornecido todos os seus dados, foi também exortada a transferir todo o seu dinheiro para uma outra conta bancária, pré-determinada pelo indivíduo, com o pretexto de que o seu banco e conta bancária não eram seguros. A estudante acabou por transferir todo o valor da sua conta, correspondente a 4.081 patacas. Como continuou a ser contactada pelo mesmo homem para transferir mais dinheiro, a jovem acreditou que poderia estar a ser vítima de uma burla e informou a policia.

O dinheiro ainda não foi reavido e a polícia tem poucas pistas ao paradeiro do burlão, segundo referiram as autoridades.

Continuam os casos de burla de cartão de crédito

No dia 18 de Maio foram comunicados à policia mais seis casos de fraude de utilização de dados de cartões de credito, todos eles de pessoas diferentes e de instituições bancárias diferentes. Desta vez, as vítimas foram dois homens e quatro mulheres residentes do território, com idades entre os 20 e os 40 anos.

As transacções, todas elas efectuadas em dólares americanos, foram feitas online, a partir do estrangeiro, e os valores variaram entre as 2.700 e 70 mil patacas.

Devido à rapidez das denúncias de cada vítima, que contactaram os seus respectivos bancos imediatamente depois de terem recebido as mensagens que as transacções teriam sido feitas, todo o dinheiro foi reembolsado e não houve prejuízos. As autoridades instam mais uma vez público para que tome precauções, especialmente ao fazer compras online, e que prestem atenção à segurança das páginas que frequentam.

Convite para jantar após amizade virtual deu prejuízo de 141 mil patacas

No dia 29 de Maio, uma mulher residente de Macau, com cerca de 30 anos de idade, conheceu uma outra mulher chamada CC nas redes sociais e alega terem-se tornado amigas. Segundo as autoridades revelaram em conferência de imprensa, no dia seguinte, a residente convidou CC para jantar, de forma a que se conhecem fora do mundo virtual.

O convite foi aceite, mas com uma condição: dinheiro em troca. Desta forma, a mulher aceitou e adquiriu um cartão com dinheiro no valor de mais de mil patacas, que mandou depois para CC o código de acesso por mensagem.

Umas horas depois, a mesma mulher é contactada por alguém que alega ser representante de CC, pedindo mais dinheiro, caso contrário já não haveria encontro. Foram adquiridos mais três cartões com um valor total de 140 mil patacas, e um código enviado. Porém, CC e a sua representante desapareceram e o jantar nunca se chegou a realizar. A mulher acabou por contactar as autoridades, acreditando que tinha sido vítima de uma burla. O prejuízo ascendeu a 141 mil patacas e as autoridades continuam a investigar o caso.

Telemóveis em segunda mão vinham de Zhuhai

Três trabalhadores não-residentes, um portador de bilhete de identidade de Hong Kong e dois chineses do interior da China, estão envolvidos num esquema de trabalho ilegal, indicaram ontem as autoridades, através de um esquema de transporte de telemóveis em segunda mão para Zhuhai.

A polícia, que recebeu uma denúncia do colega de um dos suspeitos, interceptou três dos arguidos na zona da Areia Preta e encontrou um total de 94 telemóveis em segunda mão, que estavam escondidos no local de trabalho de um dos suspeitos que seria porteiro num parque de estacionamento.

Um dos TNR confessou à polícia que já efectuou este negócio de transporte e venda de telemóveis para Zhuhai mais de 20 vezes. Pelo transporte de 12 telemóveis, ganhava uma comissão de 150 patacas, disseram as autoridades.

Os três suspeitos foram acusados de crimes de Infracção e violação da lei do emprego a estrangeiros. Os outros dois suspeitos continuam a monte.