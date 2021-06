Contenção da valorização do yuan vista como arma de Pequim para aumentar exportações

FOTOGRAFIA: HU WONG/EPA

O Banco central da China tem tentado conter a valorização do yuan. A razão, explicaram economistas locais ao PONTO FINAL, tem a ver com a preocupação de Pequim no aumento das exportações e na recuperação da economia após a pandemia. No entanto, as opiniões dividem-se sobre as implicações para quem tem contas em Macau em yuan.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Banco Popular da China tem tentado conter o aumento da taxa de câmbio do yuan. Pequim tinha-se comprometido a não interferir na flutuação da moeda chinesa, mas os esforços para a recuperação económica estão a fazer com que o Governo Central aplique medidas para estimular as exportações.

Os bancos comerciais foram obrigados a manter mais moeda estrangeira como reserva no banco central para limitar as vendas, depois de o yuan atingir o valor mais alto em quatro anos, de 6,3674 por dólar norte-americano. José Isaac Duarte explicou a medida: “Ao obrigar os bancos a aumentar as suas reservas em moedas estrangeiras, está a limitar a sua capacidade de venderem moeda estrangeira e a comprarem em renminbi, reduzindo a pressão da procura sobre o renminbi”.

O yuan tem vindo a valorizar face ao dólar americano. Se actualmente cada dólar americano vale cerca de 6,36 yuan, em Maio de 2020 valia 7,13 yuan. Isaac Duarte assinala que isto tem a ver com a maior procura de renminbi, uma vez que há, “neste momento, um fluxo de capitais em direcção à China, nomeadamente porque a remuneração de determinado tipo de aplicações financeiras na China é superior às alternativas”.

No entanto, as autoridades de Pequim querem desvalorizar a moeda, já que isso faz com que as exportações chinesas se tornem mais caras. “Num momento em que a economia está a retomar, isso pode funcionar como um factor contrário ou que tenha como efeito reduzir a rapidez da retoma”, explicou o economista. Ainda que o Governo Central se tenha comprometido em não interferir na flutuação da moeda chinesa, na opinião de José Isaac Duarte esta era uma medida esperada, precisamente devido a esta subida do yuan.

Com a intervenção do Governo Central, poderão, então, ficar prejudicadas as pessoas que tiverem contas em yuan? “Quem tem o depósito de uma moeda, beneficia quando ela sobe e é prejudicada quando desce”, assinalou o economista. Para já, as pessoas que têm contas em yuan estão a beneficiar devido à subida da moeda ao longo do último ano. Os eventuais impactos estão dependentes da intensidade das medidas de Pequim para baixar o valor do yuan, defende o economista, notando que, “de qualquer modo, a tendência no último ano foi de subida clara e portanto as pessoas que têm depósitos em renminbis não poderão queixar-se disso”.

Carlos Cid Álvares, CEO do Banco Nacional Ultramarino (BNU), é da mesma opinião que Isaac Duarte. “Até agora tem sido bestial para os apostadores em yuan, porque as suas aplicações valorizaram-se, não só porque as taxas de juro em yuan são mais interessantes, mas também porque tiveram uma valorização cambial em relação à pataca e ao dólar de Hong Kong”, aponta o economista.

Cid Álvares exemplifica que quem comprou obrigações em yuan no BNU há um ano agora está a ganhar 10% na parte cambial. “Os clientes que compraram obrigações em yuan estão todos a ganhar. Se calhar houve uma desvalorização nos últimos dias, mas no cômputo de um ano e tal, a valorização foi muito importante”, destaca.

Já João Pãosinho, antigo director-geral do BCP em Macau, antecipa que quem tem uma conta em yuan em Macau pode vir a ficar prejudicado, uma vez que, com as medidas de Pequim, o valor da moeda poderá vir a cair. No entanto, o economista assinala que o Governo Central tem vindo a tentar controlar a valorização do yuan há mais de um ano. Mas sem sucesso: “A China já anda a fazer isto há muito tempo, mas de forma acentuada é há mais ou menos um ano. Não tem tido resultados, porque os fluxos de comércio externo são extremamente difíceis de controlar”.

Na opinião de Pãosinho, o banco central chinês vai continuar a insistir na medida, mesmo que esta não tenha dado frutos. “Se não o fizer, entra em défice; não acredito que eles deixem de fazer isso”, aponta.

“A moeda está por natureza a tentar valorizar. Esse mecanismo resulta da força da economia chinesa. Mas, por outro lado, o Governo tenta baixá-la para aumentar as exportações”, explica o economista, assinalando também: “O objectivo é que se eles deixarem valorizar o yuan, os produtos chineses no mercado internacional passam a ser muito mais caros e a China exporta menos, de acordo com a lei da oferta e da procura”.

Constantino Mousinho, director-geral adjunto do BCP Macau, indicou que a medida poderá ter impacto em quem tem contas em yuan. Até porque “há sempre o risco cambial”. “Quanto investimos em moeda, temos sempre o risco cambial que temos de ter em conta”, referiu. O economista concordou que a medida visa aumentar as exportações e comparou a situação com o que acontece na Zona Euro, onde “não se consegue mexer no câmbio” e, por isso, os países “nunca conseguem ter nenhuma vantagem”.