Pais descontentes com aumentos nas propinas da EPM

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O aumento nos valores das propinas da Escola Portuguesa de Macau (EPM) para o próximo ano lectivo está a gerar descontentamento entre os encarregados de educação, noticiou ontem a Rádio Macau. A EPM terá comunicado aos pais que os aumentos vão variar entre os 34 e os 46%, consoante o ciclo de ensino.

O maior aumento é para o primeiro ciclo. Já a contar com o subsídio atribuído pelos Serviços de Educação, o montante que terá de ser pago pelos encarregados de educação passa das 8.120 para as 11.870 patacas. A propina total anual passa então a ser de 31.260 patacas, dos quais 23.140 são cobertos pelo subsídio atribuído Serviços de Educação, indica a emissora.

À rádio, Filipe Figueiredo, presidente da associação de pais da Escola Portuguesa de Macau, disse que estes aumentos “pecam por falta de sensibilidade e de seriedade”. “Alguns pais ficaram sem emprego e outros estão com salários reduzidos. A escola, numa altura em que sabe isto ou em que devia saber isto, faz aumentos deste montante. Por outro lado falta seriedade porque não há um mínimo de justificação plausível para isto. É impossível que haja uma explicação para estes números”, afirmou Filipe Figueiredo.

O presidente da associação de pais diz que no final de Fevereiro a Fundação da Escola Portuguesa falou com a associação de pais sobre um possível aumento de 15 por cento na totalidade das propinas para o próximo ano, o que contrasta com os aumentos agora anunciados.

“Alguma coisa há de estar mal. É impossível que, em quatro anos lectivos, 2014-2015 a 2018-2019, a escola passe de um lucro de quase dois milhões para um prejuízo de mais de três milhões e com o número de alunos a aumentar. Uma das alegadas razões para os aumentos nas propinas é o corte de um milhão, este ano, nos subsídios da Fundação, mas este aumento não é apenas de um milhão, aquilo que os pais vão pagar a mais ultrapassa os dois milhões e quinhentos mil”, justifica, citado pela Rádio Macau, acrescentando que do ano lectivo 2018/2019 para 2019/2020 houve aumentos nos salários da direcção de perto de 500 mil patacas e cortes nos salários dos docentes de 2,2 milhões.