Museu do Grande Prémio de Macau inaugurado oficialmente

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Dois meses depois da abertura ao público, o Museu do Grande Prémio de Macau foi ontem inaugurado oficialmente, com as entradas diárias de visitantes reduzidas a metade, devido às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.

O renovado Museu do Grande Prémio de Macau abriu parcialmente ao público no dia 1 de Abril, com a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) a prever cerca de 23 mil pessoas numa média diária de visitas nos primeiros tempos.

O museu ocupa o mesmo lugar do anterior na Rua de Luís Gonzaga Gomes. Tem estado aberto ao público aos sábados, domingos e feriados, com bilhetes a metade do preço inicial de 20 patacas para residentes de Macau, 40 patacas para não residentes e grátis para crianças, idosos com mais de 65 anos, estudantes e residentes com deficiência.

De um primeiro orçamento estimado de 832 milhões de patacas, a remodelação acabou por custar ao erário público 479 milhões. Cerca de 390 milhões destinaram-se à remodelação propriamente dita com as construções e a expansão, 69 milhões de patacas foram direccionados para hardware e outros serviços de apoio, incluindo supervisão e equipamento tecnológico e 30 milhões para os materiais de exposição, tais como figuras de cera de pilotos, que ainda não chegaram ao território, bem como para outros materiais expostos, e ainda simuladores de corridas.

Para quem ainda não teve oportunidade de visitar o museu, uma das grandes novidades é o mural do conceituado artista português Alexandre Farto, conhecido por Vhils, que retrata o malogrado piloto brasileiro Ayrton Senna, que em 1983 venceu uma das corridas mais importantes da sua carreira na Fórmula 3 no Circuito da Guia ao volante de um bólide da histórica equipa de Teddy Yip, a Theodore Racing.

O museu foi inaugurado originalmente em 1993, com algumas obras de renovação realizadas em 2003, tendo encerrado em 2017 para a realização desta profunda realização, tornando-o num museu que faz inveja a alguns dos mais conceituados museus do mundo.

G.L.P.