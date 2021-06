Inundações provocadas pela tempestade de ontem servem de teste para tufões

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As zonas baixas da cidade ficaram inundadas desde a madrugada de ontem devido às fortes chuvadas que se fizeram sentir durante quase todo o dia. Um alerta de sinal de chuva intensa preto foi emitido e o Chefe do Executivo de Macau vê o sucedido como uma oportunidade para as autoridades treinarem para a temporada de tufões que se avizinham. São esperadas cerca de cinco tempestades este ano.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O dia de ontem pode ser comparado a um autêntico dilúvio. Chuva e trovoada constantes compuseram o prato forte desta terça-feira. O Chefe do Executivo de Macau considerou, em conversa com os jornalistas, que as inundações serviram como um teste para as autoridades locais se prepararem para a temporada de tufões que se avizinha. “Cerca de cinco a seis tufões são esperados este ano e as autoridades farão todos os esforços necessários para proteger vidas e propriedades. Recentemente, fizemos um exercício de tufão para preparar os moradores ”, lembrou

À margem da cerimónia de inauguração do Museu do Grande Prémio, Ho Iat Seng, constatou que a chuva muito afectou, tanto o território, como as regiões vizinhas. “A tempestade às primeiras horas da manhã não só inundou Macau como também causou inundações em Zhuhai, onde a água deixou submersos diversos automóveis. Choveu muito. Felizmente, em Macau, não ocorreu uma maré alta e a água pode baixar mais rapidamente”, disse.

Um alerta de chuva intensa preto foi emitido pela Direcção dos Serviços de Meteorologia e Geofísica (SMG) nas primeiras horas de ontem. A cidade viu-se a braços com tráfego de veículos automóveis e inundações relatadas, principalmente nas áreas baixas do território, numa altura em que a precipitação atingiu 320 mm.

Um sinal vermelho de alerta de tempestade foi levantado mais tarde perto das 15h com os SMG a prever que a chuva ainda voltará, por isso o sinal manteve-se. Uma tromba d’água com duração de vários minutos foi mesmo relatada na zona nordeste de Macau durante a tarde. “Fomos a tempo de suspender as aulas. Choveu forte desde a madrugada. Estamos cientes que o facto tem causado muitos transtornos à população”, disse ainda Ho Iat Seng.

Dados divulgados ontem pelas autoridades locais revelavam que três pessoas teriam ficado presas num canteiro de obras na Travessa do Almirante Sérgio por volta das 5h devido ao desabamento de uma parede. Ninguém ficou ferido ou necessitou de assistência médica.

Outros deslizamentos de terras ocorreram na Calçada do Bom Porto e na Taipa Pequena perto dos Jardins de Lisboa, com os bombeiros a serem chamados ao local.

As inundações, notou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), causaram danos nas entradas e saídas do parque de estacionamento da Praça de Ferreira do Amaral.

Ho Iat Seng foi ainda questionado sobre o funcionamento das estações de bombeamento de águas pluviais no Porto Interior. O Chefe do Executivo assumiu que o sistema ainda se encontra em fase experimental, contrariando o facto de quem o sistema deveria estar a postos para a época das monções. “Durante um chuva normal, pode ajudar a resolver o problema, mas o volume de chuva de hoje [ontem] foi muito intenso. Certamente é melhor do que não tê-lo, especialmente numa área tão baixa”, acrescentou o líder do Governo da RAEM, observando que as inundações na área do Porto Interior só poderiam ser realmente resolvidas depois que a barreira de marés planeada fosse instalada.