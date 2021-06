Ho Iat Seng garante que não haverá lugar a incentivos monetários para vacinação

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A responsabilidade cabe a cada um. Essa é a ideia deixada no ar pelo Chefe do Executivo da RAEM que, apesar do apelo deixado à população para se vacinar contra a Covid-19, também relembra que o acto é voluntário.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

As autoridades locais não estão dispostas a dar incentivos financeiros para que as pessoas se possam ir vacinar contra a Covid-19, defendeu ontem o Chefe do Executivo de Macau à margem da inauguração oficial do Museu do Grande Prémio de Macau.

Ho Iat Seng lembrou que o processo, apesar de ser muito importante para criar imunidade de grupo, é voluntário. “O Governo de Macau não planeia qualquer incentivo monetário à vacinação contra a Covid-19. Eu próprio fui vacinado no primeiro dia do plano de vacinação e sempre disse que o processo seria voluntário”, notou o líder do Executivo da RAEM.

O Chefe do Executivo reiterou que não vão cometer loucuras para tornar a vacinação contra a Covid-19 mais conveniente, mas sim apoiar as empresas e entidades privadas que desejam, juntamente com as autoridades, iniciar planos de vacinação com os seus trabalhadores.

Ho Iat Seng ressalvou que as autoridades não forçarão os funcionários públicos a vacinarem-se, acrescentando que as pessoas farão isso “quando acharem que é a hora certa”.

Ainda assim, o líder do Governo da RAEM não deixa de apelar à população para que, mesmo que de forma voluntária, conscientemente se vacine contra a Covid-19. “Peço aos moradores que sejam vacinados. Não só se protegem a si, mas também a população. Mais pessoas marcaram dia de vacinação recentemente, por isso espero que os Serviços de Saúde possam continuar a abrir locais para vacinação, acompanhando de perto todo o processo”, acrescentou Ho Iat Seng.

Anteontem, durante a habitual conferência dos Serviços de Saúde sobre a pandemia de Covid-19, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, revelou que apesar de ainda haver pouco mais de 20 mil doses de BioNTech – reservada apenas àqueles que aguardam segunda toma -, o Executivo já encomendou junto da empresa germânica mais doses que devem chegar ao território nas próximas semanas. “Muitos países estão a lutar para obter vacinas suficientes, mas nós temos o suficiente. Pedimos doses suficientes. A BioNTech tem um período de validade curto, por isso pedimos pequenos lotes da vacina”, garantiu o Chefe do Executivo aos jornalistas.

Na mesma conferência de imprensa improvisada, o Chefe do Executivo reiterou que as autoridades não planeiam impor quarentena para todas as chegadas de Guangdong, garantindo que as actuais restrições são mais que suficientes para controlar o que se passa. “Temos um mecanismo para Guangdong quando houver uma área com um problema, primeiro imporemos uma quarentena de 14 dias. Se não tiverem um código verde, também não podem sair de Guangdong”, relembrou Ho Iat Seng.

De acordo com a actualização mais recente, um total de 112.559 pessoas em Macau foram vacinadas com pelo menos uma dose das vacinas Sinopharm ou BioNTech. Dessas, apenas 66.169 receberam as duas doses exigidas, sendo que 46.390 receberam apenas a primeira inoculação. Foram administradas até ao momento 177.950 doses.